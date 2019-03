IPL 2019: जब पंड्या ने धोनी के स्टाइल में की प्रैक्टिस की शुरुआत, देखें VIDEO

IPL 2019: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई सीरीज में चोट के चलते हार्दिक पंड्या वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन पंड्या 23 मार्च से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए तैयारिओं में जुटे हैं। पंड्या अपनी लोअर बैक की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। लेकिन अब पंड्या चोट से उबरते नजर आ रहे हैं और अब वह अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कैम्प में नेट प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान पंड्या पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नकल करने नजर आए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Guess my inspiration behind this shot? pic.twitter.com/9mwQ6uNg3g

— hardik pandya (@hardikpandya7) March 14, 2019