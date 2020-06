टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर आए दिन ही सुर्खियों में अपनी जगह बनाए रहते हैं। लेकिन जबसे उनका नताशा संग रिश्ता जुड़ा है तबसे वे अपने रोमांटिक अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं। पांड्या आए दिन ही नताशा संग पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं। फैंस उनकी हर पोस्ट पर पैनी नजर रखते हैं। फैंस को जहां पांड्या की शादी का इंतजार था लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और खुशखबरी सुना दी है। दरअसल, पांड्या की मंगेतर नताशा बिन शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई हैं। इस बात खुलासा भी खुद पांड्या ने किया है, जिसके बाद बधाइयों का तांता तो लग ही गया साथ सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स भी बन रहे हैं।

नताशा की प्रेंग्नेसी के बीच क्रिकेट फैंस अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लेकर भी तमाम तरह के मीम्स बना रहे हैं। कोई अनुष्का की रोते हुए फोटो शेयर कर रहा है तो कोई उनका उदास चेहरा साझा कर कोहली के मजे ले रहा है।

Virat n anuska after getting news about hardik #HardikPandya pic.twitter.com/hxowDpqWKJ — Rekha choudhary (@__infectious_) May 31, 2020

वहीं दूसरी ओर आईपीएल में मुंबई इंडियन्स की ओर से खेलने वाले पोलार्ड ने क्रुणाल पंड्या ने क्रुणाल पांड्या को ट्रोल कर दिया है। पोलार्ड ने क्रुणाल को लेकर कहा कि उन्हें हार्दिक से कुछ सीखना चाहिए।

नताशा से पहले हार्दिक का नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। उनके अफेयर के चर्चे उर्वशी रौतेला, एक्ट्रेस एली अवराम के साथ भी खूब सुनने में आए। लेकिन पांड्या ने नताशा संग अपने रिश्ते पर मुहर लगाई। पांड्या ने नताशा की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य तस्वीर भी शेयर की है जिसमें पांड्या और नताशा दूल्हा- दुल्हन के रूप में दिख रहे हैं।

ऐसे में माना जा रहा है कि पांड्या ने नताशा के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी के बाद उनसे परिवार की मौजूदगी में शादी भी कर ली है। नताशा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हार्दिक और मैंने अबतक बहुत यादगार सफर तय किया है औऱ अब ये और बेहतर होने वाला है। हम दोनों एक नई जिंदगी का स्वागत करने के लिए एक्साइटेड हैं। हम दोनों इस नए कदम के लिए सुपर एक्साइटेड हैं और आपसे आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं।

Another achievement for Hardik Pandya as a bowler, his fastest delivery https://t.co/0XvyN0VEpU — डी.के. (@itsdhruvism) May 31, 2020

