IND vs SA: निराशाजनक प्रदर्शन करने पर ट्रोल हुए हार्दिक पंड्या, लोगों ने कहा- ”हेयरस्टाइल छोड़ खेल पर ध्यान दो”

भारतीय टीम टी-20 सीरीज के पहले मैच को जीतने में भले ही कामयाब रही हो, लेकिन टीम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। टी-20 के पहले मैच में भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज एक बार फिर नाकाम रहे। रोहित शर्मा, सुरेश रैना और शिखर धवन ने मिलकर टीम को 8 ओवर में ही 100 रनों तक पहुंचा दिया था। इस तरह की शुरुआत मिलने के बाद अक्सर टीम 225 से 250 तक स्कोर बनाने में सफल रहती है, लेकिन भारतीय टीम बड़ी मुश्किल से 203 रन बना पाई। मनीष पांडे, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पंड्या का फ्लॉप शो वनडे के बाद टी-20 सीरीज में भी जारी है। आमतौर पर भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर और निचले क्रम के बल्लेबाज अंत के ओवरों में बड़े शॉट्स लगाकर टीम को अच्छे स्कोर तक का पहुंचाने का काम करते रहे हैं। पिछले कुछ समय से टीम ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माने जाने वाले धोनी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं युवा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन भी दक्षिण अफ्रीका में निराशजनक रहा है। पहले टेस्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी के मैचों में पंड्या गेंद और बल्ले से अपना असर छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

हार्दिक पंड्या, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स- ट्विटर)

पहले टी-20 मैच में हार्दिक पंड्या ने 7 गेंदों में 13 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान पंड्या ने दो चौके भी लगाए, लेकिन इस छोटी सी पारी के दौरान भी वह संघर्ष करते नजर आए। पंड्या के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ”अगर पंड्या इसी तरह खेलते रहे तो वह भी भारतीय टीम के स्टुअर्ट बिन्नी बन जाएंगे”। वहीं पंड्या के ऊपर कई तरह के जोक्स भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है।

पंड्या सोशल मीडिया पर अक्सर हेयरस्टाइल के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। एक फैन ने कहा, ”गेंदबाजी करने मैदान पर आए पंड्या को कोहली ने कहा होगा बॉल पर ध्यान दे, लेकिन पंड्या ने सुना होगा बाल पर ध्यान दे”।

जानिए किसने क्या कहा…

Hardik Pandya is just Stuart Binny with coloured hair. — Aniruddha Guha (@AniGuha) February 10, 2018

Blue hair color is working well for Hardik Pandya’s bowling. He has to now just sort out the hair color for his batting. — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 13, 2018

Hardik Pandya has spent more time on his hairstyle than Rohit Sharma on crease while batting in this series. #INDvSA #SAvIND — Akshay Jain (@AkshayKatariyaa) February 10, 2018

*In the nets* Virat Kohli : pull kar

Hardik Pandya *plays pull shot*

Kohli : ab cut karna hai

Pandya *goes to salon* — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 13, 2018

Pandya got out on the first ball. Maybe he misheard ‘Ball pe dhyaan de’ as ‘Baal pe dhyaan de’ #SAvIND — P.R. (@pr_akash_raj) February 13, 2018

*After the series* Ravi Shastri : time for series review Virat Kohli : 4 century, 2 half century Ravi Shastri : aur Pandya tera? Pandya : brown hair, blue hair, blonde hair — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 7, 2018

