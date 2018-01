Ind vs SA 1st Test: हार्दिक पांड्या का विकेट मिला तो खुशी से झूम उठे कप्तान, चूम लिया गेंदबाज का माथा

भारतीय क्रिकेट टीम के हरफमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर साबित किया है कि जरूरत के समय वह टीम के लिए अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे पांड्या ने अर्धशतक लगाकर इस वाक्य को चरितार्थ भी किया है। पांड्या इस मैच में तेजी से अपने दूसरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन विरोधी टीम के तेज गेंदबाज कसीगो रबाडा ने उन्हें आउट कर दिया। उनके आउट होने पर अफ्रीकी टीम के कप्तान फार डु प्लेसिस ने खुशी से गेंदबाज का माथा तक चूम लिया। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि अफ्रीकी दौरे पर गई भारतीय टीम टेस्ट मैच की पहली पारी में महज 209 रन पर ढेर हो गई। भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में हार्दिक पांड्या का बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा 26 और भुवनेश्वर कुमार ने 25 रनों की अहम पारी खेली।

Innings Break! India all out for 209, South Africa (286) lead by 77 runs #SAvIND #FreedomSeries pic.twitter.com/KJMM8PjnEp

— BCCI (@BCCI) January 6, 2018