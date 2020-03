कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के खिलाड़ी घरों में बंद हो गए हैं। इस दौरान उनके कई वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ी फिटनेस तो कुछ बच्चों के साथ वीडियो बना रहे हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी इनमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में मंगेतर नताशा स्टेनकोविक के साथ एक डांस वीडियो शेयर किया था। इसमें उनके भाई क्रुणाल पंड्या और भाभी पंखुड़ी भी शामिल थीं।

हार्दिक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया था, जिसमें वे क्रुणाल को बर्थडे विश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने एक महंगी घड़ी पहनी थी। इस पर लोगों का ध्यान गया। घड़ी रोलेक्स की डाईटोना 116588TBR ‘आई ऑफ द टाईगर’ है। इस पर सोने और हीरे जड़े हैं। ओइस्टरफ्लेक्स स्ट्रैप इस घड़ी की कीमत 1,01,25,000 रुपए है। हार्दिक ब्रांड के मामले में टीम इंडिया के सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी हैं।

Happy birthday bhai We’re looking after each other in isolation so here’s my zero calorie cake gift for you Love you loads @krunalpandya24 pic.twitter.com/j17grweUHr

— hardik pandya (@hardikpandya7) March 23, 2020