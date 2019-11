West Indies tour of India, 2019: 6 दिसंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले टी-20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में 4 साल बाद वापसी करने वाले खिलाड़ी संजू सैमसन का नाम एक बार फिर नहीं है। चार साल बाद बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, तीन मैचों की इस सीरीज में संजू सैमसन को एक बार भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई। इसके बाद बिना कोई मैच खेले ही उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संजू सैमसन को इस तरह बाहर करने से फैंस खासा नराज है और लगातार चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले पर अब भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने उम्मीद जताई है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली मौजूदा चयन पैनल में बदलाव कर मजबूत लोगों को इसमें शामिल करेंगे।

हरभजन ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे लगता है कि वे उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। चयन पैनल में बदलाव की जरूरत। मजबूत लोगों की जरूरत… उम्मीद करते हैं कि दादा (सौरव गांगुली) जो जरूरी है वह करेंगे।’’ हरभजन ने तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य कांग्रेस के शशि थरूर के ट्वीट का भी हवाला दिया। थरूर ने 25 साल के केरल के खिलाड़ी सैमसन को मौका नहीं दिए जाने पर निराशा जताई थी। उन्होंने पूछा, ‘‘बिना मौका दिए बिना संजू सैमसन को बाहर किए जाने से बेहद निराश हूं। तीन टी20 मैचों में वह पानी लेकर गया और इसके बाद उसे बाहर कर दिया गया। वे उसकी बल्लेबाजी की परीक्षा ले रहे हैं या धैर्य की?’’

I guess they r testing his heart #selectionpanelneedtobechanged need strong people there.. hope dada @SGanguly99 will do the needful https://t.co/RJiGVqp7nk

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 25, 2019