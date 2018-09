ओवल मैदान पर खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को इंग्लैंड पहली पारी में सात विकेट खोकर 198 रन बना लिए। इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत के बाद लगातार विकेट गंवाए और टीम मुश्किलों में फंस गई। दिन के अंतिम ओवर के दौरान मैदान, स्टेडियम और कमेंट्री रूम में भांगड़ा और मस्ती का खुमार देखने को मिला। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भारतीय फैन्स स्टेडियम में मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। वो लगातार डांस कर रहे थे, इस दौरान फैन्स ने बाउंड्री पर खड़े धवन को भी उनका साथ देने के लिए कहा। पहले तो धवन ने मना किया, लेकिन कुछ देर बाद वह भी भांगड़ा करते नजर आए। धवन को भांगड़ा करते देख कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हरभजन सिंह और कमेंटेटर डेविड लॉयड भी नाचने लगे। इस दौरान भज्जी ने भांगड़ा की जमकर तारीफ की और अपने साथी कमेंटेटर को इस पंजाबी डांस के बारे में काफी कुछ बताया भी।

.@BumbleCricket does Bhangra – with some help from @harbhajan_singh!

Join us for live coverage of day two of the fifth #EngvInd Test from 10am. D1 highlights: https://t.co/CRm6LBC6dz pic.twitter.com/OevARyxezG

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) September 7, 2018