Birthday Special: प्लेइंग इलेवन में नहीं थे फिर भी मैन ऑफ द मैच चुने गए जोंटी रोड्स..

Happy Birthday Jonty Rhodes: क्रिकेट के मैदान में आज भी जब कोई बेहतरीन कैच पकड़ता है या कोई अच्छी फील्डिंग करता है तो उसकी तुलना जोंटी रोड्स से की जाती है। जोंटी रोड्स एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट में बल्ले या गेंद से नहीं बल्कि फील्डिंग से अपनी पहचान बनाई। आज उसी दिग्गज का 50वां जन्मदिन है। 27 जुलाई 1969 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग में जन्मे जोंटी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना किसी अन्य खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। जोंटी एक वनडे मैच में 5 कैच पकड़ने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं जोंटी बिना मैच खेले मैन ऑफ द मैच जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं।

जी हां जोंटी ने 14 नवम्बर 1993 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 5 कैच लपके थे। ये किसी भी फील्डर द्वारा एक मैच में पकड़े गए सबसे ज्यादा कैच हैं। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। एक फर्स्ट क्लास मैच के दौरान उन्होंने एक मैच में 7 कैच लपके थे। उस मैच में जोंटी खेल नहीं रहे थे उन्होंने एक सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर उतारा गया था। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ये पहली बार था जब किसी खिलाड़ी को बिना मैच खेले मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता हो।

