कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में खेल रहे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर पर अश्लील हरकत करने की वजह से पन्द्रह फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगा है। गयाना अमेजन की तरफ से खेलते हुए तनवीर ने सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के खिलाड़ी बेन कटिंग को अश्लील इशारा किया था। सीपीएल प्रबन्धन ने तनवीर की इस हरकत को नियमों के खिलाफ माना और मैच फीस काटने का फैसला सुनाया। दरअसल, गुरुवार को खेले गए मैच के 17वें ओवर के दौरान यह घटना घटी। इस मैच में गयाना अमेजन के कप्तान शोएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की शुरुआत खराब रही और इविन लुइस एक रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, एक छोर से काफी समय तक टीम के कप्तान क्रिस गेल ने टीम को संभालने का काम किया। गेल ने 65 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली। अंत में बेन कटिंग ने टीम के लिए तेजी से रन जोड़ने की कोशिश की। कटिंग ने तनवीर की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया।

इसके बाद छक्के से झल्लाए तनवीर ने उन्हें बोल्ड कर अभद्र इशारा किया। तनवीर की यह हरकत फैन्स को भी रास नहीं आई। तनवीर ने अपनी बीच की दोनों अंगुलियों से बेन कटिंग की तरफ इशारा किया। इस घटना के बाद से तनवीर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पेट्रिओट्स की टीम ने 20 ओवरों में पांच विकेट खोते हुए 146 रन बनाए थे।

147 रन बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी गुयाना की टीम ने महज 16.3 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली। गुयाना अमेजन वारियर्स ने 16.3 ओवरों में 4 विकेट खोते हुए 148 रन बनाए और शानदार जीत हासिल की।

#CPL2018 Sohail Tanvir bowls Ben Cutting after being hit for a six the previous delivery, then gives him the double finger!! Shocker! Has to be some sanction from that..kids watching. That said appears anything goes these days pic.twitter.com/vMLpUEdVdb

