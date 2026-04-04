आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 6 रन से हराया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने 55 और ध्रुव जुरेल ने 75 रन की पारी खेली।

जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी। साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए 73 रन की पारी खेली। वहीं राजस्थान के लिए रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर चार विकेट लिए। आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करते हुे तुषार देशपांडे मुकाबले के हीरो बने। 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी सिर्फ 4 रन दिए। आखिरी दो ओवर में दोनों ने एक भी चौका नहीं खाया। क्लिक करें और पढ़ें आखिरी दो ओवर का पूरा रोमांच

राजस्थान रॉयल्स की यह लगातार दूसरी जीत थी। वहीं गुजरात टाइटंस को दो हार के बाद अभी भी सीजन में पहली जीत का इंतजार है। इस मैच के बाद राजस्थान का अगला मैच अब 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से होगा। जबकि गुजरात टाइटंस की अगली भिड़ंत 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से होगी। क्लिक करें और देखें आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल

इस मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम अंकतालिका में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। वहीं लगातार दूसरी हार झेलनी वाली गुजरात को 7वें पायदान पर खिसकना पड़ा है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुए हैं। क्लिक करें और देखें ताजा अंकतालिका समेत टॉप 5 बल्लेबाज व गेंदबाज की लिस्ट

इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

Match Ended Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

204/8 (20.0) vs Rajasthan Royals

210/6 (20.0) Match Ended ( Day – Match 9 )

Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs View Scorecard

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