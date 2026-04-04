आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 6 रन से हराया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने 55 और ध्रुव जुरेल ने 75 रन की पारी खेली।
जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी। साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए 73 रन की पारी खेली। वहीं राजस्थान के लिए रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर चार विकेट लिए। आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करते हुे तुषार देशपांडे मुकाबले के हीरो बने। 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी सिर्फ 4 रन दिए। आखिरी दो ओवर में दोनों ने एक भी चौका नहीं खाया। क्लिक करें और पढ़ें आखिरी दो ओवर का पूरा रोमांच
राजस्थान रॉयल्स की यह लगातार दूसरी जीत थी। वहीं गुजरात टाइटंस को दो हार के बाद अभी भी सीजन में पहली जीत का इंतजार है। इस मैच के बाद राजस्थान का अगला मैच अब 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से होगा। जबकि गुजरात टाइटंस की अगली भिड़ंत 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से होगी। क्लिक करें और देखें आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल
इस मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम अंकतालिका में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। वहीं लगातार दूसरी हार झेलनी वाली गुजरात को 7वें पायदान पर खिसकना पड़ा है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुए हैं। क्लिक करें और देखें ताजा अंकतालिका समेत टॉप 5 बल्लेबाज व गेंदबाज की लिस्ट
इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड
Indian Premier League, 2026
Gujarat Titans
204/8 (20.0)
Rajasthan Royals
210/6 (20.0)
Match Ended ( Day – Match 9 )
Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs
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रवि बिश्नोई बने प्लेयर ऑफ द मैच
राजस्थान के लिए 4 ओवर में 41 रन देकर चार विकेट लेने वाले रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साथ ही पर्पल कैप भी उनके नाम हो गई।
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राजस्थान रॉयल्स की रोमांचक मुकाबले में जीत
राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराया। आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे ने 11 रन डिफेंड किए और सिर्फ 4 रन ही दिए। वहीं रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर चार विकेट लिए। वहीं गुजरात के लिए साई सुदर्शन 73 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।
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रबाडा-राशिद ने फंसाया मैच, गुजरात की अच्छी लड़ाई
गुजरात टाइटंस की टीम अभी भी मैच में बनी है। कगिसो रबाडा और राशिद खान बेहतरीन लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 गेंद पर जीत के लिए जीटी को 18 रन चाहिए हैं।
शाहरुख खान रनआउट, गुजरात का 7वां विकेट
रविंद्र जडेजा के बुले थ्रो से शाहरुख खान बच नहीं पाए। उन्होंने 4 गेंद पर 11 रन बनाए और रनआउट हो गए। गुजरात ने 161 रन पर 7वां विकेट गंवाया।
राहुल तेवतिया आउट, गुजरात का छठा विकेट गिरा
राहुल तेवतिया 6 गेंद पर 12 रन बनाकर रवि बिश्नोई का चौथा शिकार बने। गुजरात टाइटंस को 155 के स्कोर पर छठा झटका लगा। देखते ही देखते टाइटंस ने 48 रन में 5 विकेट गंवा दिए।
गुजरात की आधी टीम आउट, बर्गर ने बटलर को किया आउट
नांद्रे बर्गर ने जोस बटलर को 26 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया है। गुजरात टाइटंस का स्कोर एक समय 107 रन पर एक विकेट था। अगले 26 रन में टीम ने 4 विकेट गंवा दिए। 133 रन पर आधी गुजरात की टीम पवेलियन लौट गई।
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रवि बिश्नोई ने पलटा मैच, दो ओवर में झटके तीन विकेट
रवि बिश्नोई ने एकदम से ही गुजरात टाइटंस की पारी को सदमे में डाल दिया है। एक वक्त 10 ओवर के बाद एक विकेट था। अब पिछले 1.3 ओवर में 3 विकेट लेकर उन्होंने रुख पलटा। साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स और वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने आउट किया। गुजरात का स्कोर 131/4
साई सुदर्शन 44 गेंद पर 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रवि बिश्नोई ने उन्हें पवेलियन भेजा। गुजरात का स्कोर 107/2
गुजरात टाइटंस ने 10 ओवर में 103 रन 1 विकेट पर बना लिए हैं। साई सुदर्शन 41 गेंद पर 72 रन बना चुके हैं। राजस्थान को 60 गेंद पर जीत के लिए 108 रन चाहिए हैं और 9 विकेट बाकी हैं।
सुदर्शन का पचासा, कुशाग्र आउट
राजस्थान रॉयल्स को 78 के स्कोर पर पहला झटका लगा। रियान पराग ने 18 के स्कोर पर कुमार कुशाग्र को पवेलियन भेजा। इससे पहले साई सुदर्शन ने 33 गेंद पर पचासा ठोका। राजस्थान का स्कोर 8 ओवर में 78/1
गुजरात का स्कोर छठे ओवर में 50 पार
गुजरात टाइटंस का स्कोर छठे ओवर में ही पचार पार पहुंच गया है। साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ने पॉवरप्ले में करीब 10 का रन रेट बरकरार रखा है और एक भी विकेट नहीं गंवाया। 6 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 56/0
कुमार कुशाग्र की सधी हुई बल्लेबाजी
एक तरफ गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन जहां तेजतर्रार शुरुआत कर चुके हैं। वहीं कुमार कुशाग्र सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुदर्श ने 12 गेंद पर 20 और कुशाग्र ने 9 गेंद पर 13 रन बना लिए हैं। 3.3 ओवर में गुजरात का स्कोर 39/0
आर्चर की वाइड चौके से शुरुआत, सुदर्शन ने छक्के से खोला खाता
जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद इतनी वाइड फेंकी की गुजरात को 5 एक्स्ट्रा रन मिले। उसके बाद साई सुदर्शन ने छक्के के साथ अपना खाता खोला। फिर आर्चर ने वापसी की और लगातार तीन डॉट गेंद फेंकी। आखिरी गेंद पर फिर सुदर्शन ने चौका लगाया। गुजरात का स्कोर 15/0
RR ने बनाए 20 ओवर में 210/6, यशस्वी-जुरेल ने लगाए अर्धशतक
राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 55 और ध्रुव जुरेल ने 75 रन की पारी खेली। गुजरात को अब जीत के लिए 211 रन की जरूरत है।
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ध्रुव जुरेल 75 पर आउट, सिराज को मिला विकेट
ध्रुव जुरेल 42 गेंद पर 75 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए हैं। मोहम्मद सिराज ने राजस्थान को छठा झटका दिया।
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फरेरा आउट, जुरेल का 30 गेंद पर पचासा
राजस्थान की आधी टीम 166 पर आउट हो गई थी। कगिसो रबाडा ने डोनोवन फरेरा को 1 रन पर आउट किया। उसके बाद ध्रुव जुरेल ने 30 गेंद पर पचासा पूरा किया। राजस्थान का स्कोर 17 ओवर में 177/5
हेटमायर 18 पर आउट, अशोक शर्मा को मिला विकेट
शिमरोन हेटमायर 8 गेंद पर 18 रन बनाकर अशोक शर्मा का शिकार बने। राजस्थान रॉयल्स को 165 के स्कोर पर चौथा झटका लगा।
रियान पराग आउट, राजस्थान रॉयल्स का तीसरा विकेट
रियान पराग 4 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं राजस्थान रॉयल्स को 135 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिला।
यशस्वी जायसवाल आउट, रबाडा को मिला विकेट
यशस्वी जायसवाल 36 गेंद पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कगिसो रबाडा ने उनका विकेट लिया। राजस्थान रॉयल्स को दूसरा झटका लगा। राजस्थान का स्कोर 126/2
यशस्वी जायसवाल का 32 गेंद पर अर्धशतक
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने पिछले मैच में भी नाबाद 38 रन बनाए थे। राजस्थान का स्कोर 111/1
राजस्थान का स्कोर 100 पार
राजस्थान का स्कोर 10.1 ओवर में 1 विकेट पर 101 रन हो गया है। ध्रुव जुरेल 15 और यशस्वी जायसवाल 47 रन बनाकर खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर 31 रन बनाए थे।
राजस्थान का स्कोरकार्ड हुआ धीमा, 10 ओवर में स्कोर 97/1
यशस्वी जायसवाल 30 गेंद पर 47 और ध्रुव जुरेल 12 गेंद पर 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। 10 ओवर में टीम का स्कोर 100 के अंदर है और रनरेट 10 के अंदर आ चुका है।
जुरेल-यशस्वी की अच्छी बल्लेबाजी, राजस्थान का नेट रनरेट गिरा
वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जब बल्लेबाजी कर रहे थे रनरेट 11 से ज्यादा का था। अब ध्रुव जुरेल और यशस्वी की जोड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन रन रेट अब 10 से नीचे जाता दिख रहा है।
वैभव सूर्यवंशी 31 पर आउट, राशिद को मिला विकेट
वैभव सूर्यवंशी को राशिद खान ने आते ही अपने पहले ओवर में आउट कर दिया। वैभव ने 18 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स को 70 के स्कोर पर 7वें ओवर में पहला झटका लगा।