आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान ने इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 6 रन से हराया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने 55 और ध्रुव जुरेल ने 75 रन की पारी खेली।

जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी। साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए 73 रन की पारी खेली। वहीं राजस्थान के लिए रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर चार विकेट लिए। आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करते हुे तुषार देशपांडे मुकाबले के हीरो बने। 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी सिर्फ 4 रन दिए। आखिरी दो ओवर में दोनों ने एक भी चौका नहीं खाया। क्लिक करें और पढ़ें आखिरी दो ओवर का पूरा रोमांच

राजस्थान रॉयल्स की यह लगातार दूसरी जीत थी। वहीं गुजरात टाइटंस को दो हार के बाद अभी भी सीजन में पहली जीत का इंतजार है। इस मैच के बाद राजस्थान का अगला मैच अब 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से होगा। जबकि गुजरात टाइटंस की अगली भिड़ंत 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से होगी। क्लिक करें और देखें आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल

इस मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम अंकतालिका में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। वहीं लगातार दूसरी हार झेलनी वाली गुजरात को 7वें पायदान पर खिसकना पड़ा है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुए हैं। क्लिक करें और देखें ताजा अंकतालिका समेत टॉप 5 बल्लेबाज व गेंदबाज की लिस्ट

इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

Match Ended

Indian Premier League, 2026

Gujarat Titans 
204/8 (20.0)

vs

Rajasthan Royals  
210/6 (20.0)

Match Ended ( Day – Match 9 )
Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs

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सुदर्शन का पचासा, कुशाग्र आउट

राजस्थान रॉयल्स को 78 के स्कोर पर पहला झटका लगा। रियान पराग ने 18 के स्कोर पर कुमार कुशाग्र को पवेलियन भेजा। इससे पहले साई सुदर्शन ने 33 गेंद पर पचासा ठोका। राजस्थान का स्कोर 8 ओवर में 78/1

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गुजरात का स्कोर छठे ओवर में 50 पार

गुजरात टाइटंस का स्कोर छठे ओवर में ही पचार पार पहुंच गया है। साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ने पॉवरप्ले में करीब 10 का रन रेट बरकरार रखा है और एक भी विकेट नहीं गंवाया। 6 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 56/0

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कुमार कुशाग्र की सधी हुई बल्लेबाजी

एक तरफ गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन जहां तेजतर्रार शुरुआत कर चुके हैं। वहीं कुमार कुशाग्र सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुदर्श ने 12 गेंद पर 20 और कुशाग्र ने 9 गेंद पर 13 रन बना लिए हैं। 3.3 ओवर में गुजरात का स्कोर 39/0

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जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद इतनी वाइड फेंकी की गुजरात को 5 एक्स्ट्रा रन मिले। उसके बाद साई सुदर्शन ने छक्के के साथ अपना खाता खोला। फिर आर्चर ने वापसी की और लगातार तीन डॉट गेंद फेंकी। आखिरी गेंद पर फिर सुदर्शन ने चौका लगाया। गुजरात का स्कोर 15/0

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RR ने बनाए 20 ओवर में 210/6, यशस्वी-जुरेल ने लगाए अर्धशतक

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राजस्थान की आधी टीम 166 पर आउट हो गई थी। कगिसो रबाडा ने डोनोवन फरेरा को 1 रन पर आउट किया। उसके बाद ध्रुव जुरेल ने 30 गेंद पर पचासा पूरा किया। राजस्थान का स्कोर 17 ओवर में 177/5

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रियान पराग 4 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं राजस्थान रॉयल्स को 135 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिला।

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यशस्वी जायसवाल आउट, रबाडा को मिला विकेट

यशस्वी जायसवाल 36 गेंद पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कगिसो रबाडा ने उनका विकेट लिया। राजस्थान रॉयल्स को दूसरा झटका लगा। राजस्थान का स्कोर 126/2

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