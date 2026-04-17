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GT vs KKR LIVE Score, IPL 2026 25th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। केकेआर की टीम पांच मैच खेल चुकी है और उसे अभी भी पहली जीत का इंतजार है। टीम को एकमात्र अंक पंजाब के खिलाफ मैच रद्द होने पर मिला था। अंकतालिका में केकेआर आखिरी स्थान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस ने पहले चार में से दो मुकाबले जीते हैं और दो में उसे हार झेलनी पड़ी है। टीम का प्रदर्शन इस सीजन अभी तक ठीकठाक रहा है। गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा टीम के लिए टॉप विकेट टेकर हैं। बल्लेबाजी में शुभमन गिल का बल्ला पिछले मैच में चला था। वहीं जोस बटलर भी कमाल कर चुके हैं। ऐसे में केकेआर को पहली जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Gujarat Titans 

vs

Kolkata Knight Riders  

Match Yet To Begin ( Day – Match 25 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:40 (IST) 17 Apr 2026

Analysis: अर्शदीप सिंह के 2 ओवर में ही खेल खत्म? जसप्रीत बुमराह का कैच छोड़ना भी पड़ा भारी, ये हैं मुंबई इंडियंस की हार के कारण

मुंबई इंडियंस की हार सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं, बल्कि अहम मौकों पर हुई गलतियों का नतीजा थी। अर्शदीप सिंह के शुरुआती झटके, हार्दिक पंड्या की गेंद पर छूटा प्रभसिमरन सिंह का कैच और मध्य के ओवरों में कमजोर गेंदबाजी इन सभी ने मिलकर पंजाब किंग्स की जीत की राह आसान कर दी। ...अधिक जानकारी
16:39 (IST) 17 Apr 2026

कैसा रहेगा अहमदाबाद की पिच का मिजाज?

टी20 विश्व कप में यहां की पिच नंबर 6 बल्लेबाजी के लिए शानदार थी। इस पिच पर तेज गेंदबाजों को गति के साथ अतिरिक्त उछाल मिलता था। पिच में शुरुआत में थोड़ी स्विंग देखने को मिलती है। स्पिनर्स को पिच से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सबसे सही फैसला होगा।

16:36 (IST) 17 Apr 2026

GT vs KKR: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक चार मैच खेले गए हैं। इसमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। गुजरात टाइटंस ने तीन मैच जीते हैं, जबकि एक मैच में केकेआर को जीत मिली है।

16:34 (IST) 17 Apr 2026

IPL 2026: मुंबई इंडियंस की लगातार 4 हार के बाद कठिन हुई प्लेऑफ की राह, अब क्या है अंतिम 4 में पहुंचने का समीकरण?

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस को लगातार चार हार झेलनी पड़ी हैं। इसके बाद पांच बार की चैंपियन टीम के लिए प्लेऑफ की राह काफी कठिन हो गई है। हालांकि, राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, इसके समीकरण इस खबर में बताए गए हैं। ...और पढ़ें
16:33 (IST) 17 Apr 2026

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, दक्ष कामरा, उमरान मलिक, मथीशा पथिराना।

16:33 (IST) 17 Apr 2026

गुजरात टाइटंस का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, मानव सुतार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, निशांत सिंधु, गुरनूर बराड़, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, जयंत यादव, इशांत शर्मा।

16:32 (IST) 17 Apr 2026

GT vs KKR Match: कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

अहमदाबाद के मौसम की बात करें तो आसमान साफ है और तापमान भी काफी ज्यादा है। बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है और आसमान साफ है। हालांकि, शाम 7:30 बजे मैच शुरू होने से खिलाड़ियों को शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।

16:31 (IST) 17 Apr 2026

GT vs KKR Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इस मैच का टॉस शाम 7 बजे और मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत शाम 7.30 बजे होगी।

16:30 (IST) 17 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 25वें मैच (गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स) से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारियां मिलेंगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।