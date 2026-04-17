GT vs KKR LIVE Score, IPL 2026 25th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। केकेआर की टीम पांच मैच खेल चुकी है और उसे अभी भी पहली जीत का इंतजार है। टीम को एकमात्र अंक पंजाब के खिलाफ मैच रद्द होने पर मिला था। अंकतालिका में केकेआर आखिरी स्थान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस ने पहले चार में से दो मुकाबले जीते हैं और दो में उसे हार झेलनी पड़ी है। टीम का प्रदर्शन इस सीजन अभी तक ठीकठाक रहा है। गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा टीम के लिए टॉप विकेट टेकर हैं। बल्लेबाजी में शुभमन गिल का बल्ला पिछले मैच में चला था। वहीं जोस बटलर भी कमाल कर चुके हैं। ऐसे में केकेआर को पहली जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 25 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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