AUS vs SL, 1st T20I, Sri Lanka tour of Australia, 2019: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने दिवाली वाले दिन बल्ले से खूब धमाका किया। मैक्सवेल ने महज 28 गेंदों में 62 रन जड़कर श्रीलंका की जीत को नामुमकिन सा कर दिया। अपनी बल्लेबाजी के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने एक ऐसा शॉट भी लगाया जिसे देखने के बाद फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। मैक्सवेल ने अपनी पारी में तीन शानदार छक्के लगाए। इन छक्कों में एक सिक्स ऐसा भी था जो बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट जैसा था। बता दें कि क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट की शुरुआत एमएस धोनी ने किया था, धोनी के बाद कई क्रिकेटरों ने इस शॉट को खेलने का प्रयास किया। धोनी के बाद भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या ने सबसे अधिक यह शॉट लगाया है।

मैक्सवेल ने धोनी की तरह शॉट खेलकर फैंस का मन मोह लिया। इतना ही बल्ले के बाद वो फील्डिंग में भी छाए रहे। दरअसल, श्टन एगर के ओवर में वानिंदु हसारंगा को मैक्सवेल ने थ्रो फेंक रन आउट किया। इस दौरान वह कमेंटेटर्स से बातचीत कर रहे थे, इसके बावजूद भी उनका थ्रो जाकर सीधा विकेटों पर लगा। बता दें कि डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट में पहला शतक जमाकर फॉर्म में वापसी की जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पहले मैच में 134 रन से हराया।

Maxwell brings out the helicopter! Consecutive sixes for the Australia’s No.3!

Australia 1-222 with an over to go. #AUSvSL pic.twitter.com/1F6t5cxCYu

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 27, 2019