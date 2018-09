भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा का नाम टेस्ट टीम में नहीं होने पर हैरानगी जताई है। गांगुली ने ट्विटर पर लिखा, ”एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार जीत। रोहित शर्मा ने कमाल की कप्तानी की, लेकिन उनका नाम टेस्ट टीम में नहीं होने से में आश्चर्य हूं।” बता दें कि शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। 15 सदस्यों वाली इस टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं है। रोहित शर्मा ने अपना अंतिम टेस्ट मैच इसी साल के शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके बाद अफगानिस्तान, इंग्लैंड और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा है। वहीं घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आखिरकार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी टेस्ट टीम में जगह पाने में सफल हुए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को एक बयान जारी कर टीम का ऐलान किया।

मुरली विजय और करुण नायर को बाहर जाना पड़ा है। वहीं जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। शिखर धवन और दिनेश कार्तिक को भी टीम में जगह नहीं मिली है। ऋषभ पंत के रूप में टीम में एक ही विकेटकीपर को चुना गया है। बीसीसीआई ने बयान में कहा, “हालिया दौर को देखते हुए चयनकर्ताओं ने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम देने का फैसला किया है। ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या अभी अपनी-अपनी चोटों से नहीं उबरे हैं और इसी कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।”

Great win Rohit and the team @ImRo45 ..u were exceptional…I get surprised every time I don’t see ur name in the test team ..it’s not far away ..

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 29, 2018