CSG vs DGD, Final, Tamil Nadu Premier League 2019: तमिलनाडु प्रीमियर लीग को चेपक सुपर गिलीज ने इस सीजन अपने नाम किया। गुरुवार को खेले गए एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में सुपर गिलीज ने डिंडीगुल ड्रैगन्स को 12 रनों से हराकर सीरीज पर कब्जा जमाया। यह मैच पारी के आखिरी ओवर तक गया, लेकिन ड्रैगन्स की टीम लक्ष्य हासिल करने से 12 रनों से चूक गई। इस मैच में पहले खेलते हुए चेपक सुपर गिलीज ने 8 विकेट खोकर 126 रन बनाए। चेपक सुपर गिलीज के कप्तान कौशिक गांधा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गिलीज की शुरुआत खराब रही और टीम ने 19 के स्कोर पर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए। गिलीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 126 रन बनाने में सफल रही। 127 रनों का पीछा करने उतरी ड्रैगन्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 114 रन ही बना सकी। गिलीज की ओर से सबसे अधिक 5 विकेट जी पेरियास्वामी ने झटका।

जी पेरियास्वामी का एक्शन श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर लसिथ मलिंगा से काफी हद तक मिलता है। पेरियास्वामी के जानने वाले उन्हें भारत का लसिथ मलिंगा कहकर पुकारते हैं। पेरियास्वामी ने चार ओवरों में महज 15 रन देकर पांच विकेट झटका और टीम की जीत सुनिश्चित की। इस मैच में ड्रैगन्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी, ऐसे में कप्तान ने पेरियास्वामी पर भरोसा जताया। पेरियास्वामी ने अपने कप्तान के फैसले को सही ठहरताते हुए सिर्फ 2 रन खर्च कर तीन विकेट अपने नाम किया।

A perfect tribute to the King of Yorkers!

Here’s Namma Periyaswamy chanelling his inner #Malinga to set the stumps on fire against the Kovai Kings! #NammaPasangaNammaGethu #TNPL2019 pic.twitter.com/9o4j0DBhxu

— TNPL (@TNPremierLeague) July 30, 2019