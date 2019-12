Shoaib Akhtar challenged Ali Zafar for a battle on the cricket field: क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने सुझाव क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा अपने ऑफिश्यली यूट्यूब चैनल पर भी शोएब बेहद लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। खासतौर पर टीम के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस खुश नहीं थे। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों के क्रिकेटरों ने भी इस सीरीज के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर आलोचना की। वहीं सोशल मीडिया पर क्रिकेट को शोएब अख्तर और एक्टर अली जफर के बीच मजाकिया नोक-झोंक भी देखने को मिल रहे हैं।

दरअसल, शोएब अख्तर ने अली जफर को ट्विटर पर लिखा, ‘सुना है बड़ा क्रिकेटर है तू अली जफर।’जिसके बाद अली जफर ने जवाब देते हुए कहा, ‘सुना है बड़ी बॉलिंग करते हैं आप।’ इसके बाद फिर अख्तर ने लिखा, ‘तू टाइम और जगह बता, फिर एक बॉल टच करके दिखा।’ इसके बाद अली जफर ने ग्राउंड पहुंचकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘ग्राउंड पर इंतजार कर रहा हूं। एक बॉल मैं भी 172 माइल्स प्रति घंटे की करवाऊंगा।’ जिसके जवाब में शोएब ने लिखा, ‘प्रैक्टिस कर ले रॉकस्टार, जल्द मिलते हैं।’

Suna hai bara cricketer hai tu @AliZafarsays ?? — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 3, 2019

बता दें कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार का सामना कर पड़ा। इतना ही दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पारी और रनों के अंतर से हराया। इस सीरीज के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों विकेट लेने के लिए संघर्ष करते दिखें। वहीं बल्लेबाजी में बाबर आजम को छोड़ कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं दिखा। दूसरे टेस्ट में 8वें नंबर पर आकर यासिर शाह शतक लगाने में जरूर कामयाब रहे।

Suna hai bari bowling kerwaate hain aap 🙂 https://t.co/JSpx20zxyQ — Ali Zafar (@AliZafarsays) December 3, 2019

Tu time aur jagah bataa. Aur phir aik ball touch ker k dikha. https://t.co/eBIitcYJsT — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 3, 2019

Ground mein Intezar ker raha hoon. Aik ball mein bhaee kervaoon ga. 172 miles/hour. https://t.co/UUiLkm5LPf pic.twitter.com/Q5uryX4uf1 — Ali Zafar (@AliZafarsays) December 3, 2019

Practice ker le rockstar @AliZafarsays.

See you 😉 https://t.co/DBl9wLP6Uj — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 3, 2019

