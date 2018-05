10 साल के बच्चे ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिखी प्यारी सी चिट्ठी, दो साल बाद मिला यह जवाब

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूनुस खान को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। उनके फैन्स न केवल पाकिस्तान में हैं, बल्कि विदेशों में भी लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। न्यूजीलैंड में रहने वाला 10 साल का बच्चा फेलिक्स एंडरसन भी यूनुस का फैन है। वह उनसे क्रिकेट के कुछ गुण सीखना चाहता था, जिसे लेकर फेलिक्स ने दो साल पहले यूनुस को खत लिखा था और अब उसे अपने इस खत का जवाब मिला है। दरअसल, यूनुस ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी कि लेटर भले ही दो साल पहले लिखा गया है, लेकिन उनके पास यह अभी ही पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने फेलिक्स के लिए एक वीडियो बनाकर भी डाला, जिसमें वह क्रिकेट के गुण सिखाते नजर आ रहे हैं।

फेलिक्स ने अपने खत में यूनुस के खेल से प्रभावित होकर लिखा था, ‘डियर मिस्टर खान, मेरा नाम फेलिक्स है और मैं दस साल का हूं, न्यूजीलैंड में रहता हूं। मैं आपको इसलिए खत लिख रहा हूं क्योंकि आप मेरे पसंदीदा हीरो में से एक हैं। आपकी तकनीक बहुत अच्छी है, इसे देखना अच्छा लगता है। आपका कवर ड्राइव भी एकदम परफेक्ट है। इसके साथ ही कट की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। श्रीलंका के खिलाफ आपने जो 313 रन बनाए थे वह शानदार थे। इसे देखकर मैं जान पाया कि मैं भी दिल से क्रिकेटर बनना चाहता हूं। इसके अलावा इस साल आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो 218 रन बनाए, वह भी शानदार थे। आप एक बहुत शानदार स्लिप फील्डर हैं और बहुत ही उम्दा बल्लेबाज भी हैं। क्या आप मुझे कट शॉट और कवर ड्राइव पर कुछ टिप्स दे सकते हैं? आपके आने वाले मैचों के लिए शुभकामनाएं और हेप्पी न्यू ईयर।’

Dear Felix, thank you for this sweet letter. I know this is almost two years old, but it only came across me now. I will surely make a small video to give you some tips as you requested pic.twitter.com/Mhaz5nTsfn

इस प्यारे से खत को पढ़कर यूनुस काफी प्रभावित हुए और 25 अप्रैल को ट्वीट कर कहा, ‘डियर फेलिक्स, इस प्यारे से खत के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि अब दो साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे यह खत अभी ही मिला है। मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊंगा और जैसा तुमने मुझसे कहा है वह तुम्हें सिखाऊंगा।’ इसके बाद यूनुस ने 7 मई को एक वीडियो पोस्ट कर कहा, ‘जैसा मैंने वादा किया था तुमसे, मैंने कवर ड्राइव और कट शॉट का वीडियो बनाया है न्यूजीलैंड के 12 साल के फेलिक्स के लिए, जिसने मुझे खत लिखा था। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे जरूर कुछ सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे और अपने खेल को अच्छा बनाओगे। ऑल द बेस्ट फेलिक्स, आशा करता हूं कि तुम्हें अपने देश के लिए एक दिन खेलता देखूं।’

As promised, here is the coaching tip manual on the cover drive and cut shot for the 12 year old Felix from New Zealand who wrote a letter to me. I hope you enjoy this, practice it & improve your game. All the best Felix. Hope to see you playing for your country one day pic.twitter.com/lnzP2yz9gT

