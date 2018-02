स्विटजरलैंड के सेंट मोरिट्ज में खेले गए आइस क्रिकेट के पहले मुकाबले में रॉयल्स XI की टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में रॉयल्स XI की कप्तानी कर रहे पाकिस्‍तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी एक बार फिर डक पर आउट हो गए। इससे पहले अपने करियर में अफरीदी 30 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं। वे 13 बार गोल्डन डक और 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं। डायमंड्स XI के खिलाफ 165 रनों का पीछा करने उतरी रॉयल्स XI की टीम ने शुरू से ही आक्रमक बल्लेबाजी की और टीम को 15.1 ओवर में ही जीत मिल गई। हालांकि, बल्लेबाजी करने आए रॉयल्स के कप्तान शाहिद अफरीदी खाता खोले बिना ही रमेश पवार की गेंद पर मोहम्मद कैफ को अपना कैच थमा बैठे। मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के बेस्ट फील्डर माने जाते रहे हैं, भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान उन्होंने कई बार अफरीदी का कैच पकड़ा है। मैच के बाद कैफ ने सोशल मीडिया पर अपनी और अफरीदी की एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ”अफरीदी आपने एक बार फिर गलत फील्डर के पास शॉट् खेला, लेकिन आइस क्रिकेट खेलकर मजा आ गया। आपकी टीम ने शानदार बल्लेबाजी की”।

डायमंड्स XI और रॉयल्स XI के बीच खेला गया पहला मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इससे पहले डायमंड्स XI के कप्तान भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग ने एक बार फिर आतिशी पारी खेली और टीम को तेज शुरुआत देने का काम किया। वीरेंद्र सहवाग ने कप्तानी पारी खेलते हुए 31 गेंदों में 62 रन बनाए। सहवाग ने जिस तरह की शुरुआत दी थी, टीम के दूसरे बल्लेबाज उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे।

You picked the wrong fielder again @SAfridiOfficial 🙂 But great fun playing on ice for the first time and well played to your team. pic.twitter.com/P2uNiGeqnJ

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 8, 2018