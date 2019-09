पाकिस्तान में इन दिनों मेडिकल छात्रा निम्रिता कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर वहां के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ट्विटर पर जस्टिस फॉर निम्रिता #JusticeForNimrita ट्रेंड कर रहा है। इस हत्या को लेकर पुलिस के पास किसी तरह की ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लोग लगातार निम्रिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। निम्रिता पाकिस्तान के लरकाना स्थित चंडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फाइनल इयर की छात्रा थी। जिसका शव शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में मिला था। इसके बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना था कि अभी इसे आत्महत्या या हत्या कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी अब ‘जस्टिस फॉर निम्रिता’ मुहिम के साथ जुड़ गए हैं।

Extremely sad & hurt sad reading about the suspicious death of young innocent girl, Nimrita Kumari.

I hope the justice is served and the real culprits are found. My heart beats with every Pakistani no matter what faith he/she belongs to. Rest in Peace. #JusticeForNimrita pic.twitter.com/2nJMmpMRp8

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 17, 2019