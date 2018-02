वसीम अकरम की गेंद पर आउट हुए शोएब मलिक, अंपायर ने किया ऐसा इशारा कि उड़ने लगा मजाक

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को आज भी उनके फैंस गेंदबाजी करते देखना चाहते हैं। पिछले दिनों यूएई में खेले गए टी-10 टूर्नामेंट में कई संन्यास ले चुके क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया था। टी-10 की तरह ही पाकिस्तान में रविवार को दस ओवर का एक फ्रेंडली मैच खेला गया। सुल्तान इलेवन और तूफान इलेवन के बीच खेले गए इस मैच में 51 साल के वसीम अकरम ने भी हिस्सा लिया। वसीम अकरम सुल्तान इलेवन टीम की कप्तानी कर रहे थे। अकरम ने टॉस जीतकर शोएब मलिक की टीम तूफान इलेवन को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तूफान इलेवन ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 73 रन बनाने में कामयाब रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अकरम की टीम इस मैच को 9.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत लिया। इस मैच के दौरान अकरम ने गेंदबाजी करते हुए एक विकेट अपने नाम किया। अकरम ने तूफान इलेवन के कप्तान शोएब मलिक को शुरुआती ओवर में ही पवेलियन भेजने का काम किया। हालांकि, जिस तरीके से शोएब मलिक आउट हुए वो बेहद ही दिलचस्प था।

शोएब मलिक जिस गेंद पर आउट हुए अंपायर ने उसे पहले वाइड दिया था, लेकिन अकरम के अपील करते ही अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। अंपायर ने जिस तरीके से अपना फैसला बदला, उसे देखकर हर कोई हैरान था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे देख लोगों ने अंपायर का काफी मजाक भी उड़ाया। ट्विटर पर क्रिकेट फैंस ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीं हैं।

एक फैन ने लिखा, ”अंपायर ने पहले वाइड का इशारा किया और फिर आउट का”। वहीं एक फैन ने लिखा, ”लगता है अंपायर कोई सस्ता सा नशा कर मैदान में खड़ा है वर्ना ऐसी अंपायरिंग कौन करता है”। इसके अलावा भी क्रिकेट फैंस ने अंपायर को लेकर कई कमेंट्स किए।

the legend Akram Sir….he still can be a part of any team…. this happens in subcontinent…umpire gives wide …

