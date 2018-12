न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर नाथन मैक्कलम को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि नाथन मैक्कलम अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। लोग इस खबर की सत्यता की जांच किए बिना ही इसे आगे फॉरवर्ड करते चले गए। कुछ ही समय में वह यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। लोग लगातार नाथन मैक्कलम को लेकर शोक संदेश और श्रृद्धांजलि देनी शुरू कर दी। आखिरकार इस खबर को झूठा साबित करने के लिए नाथन मैक्कलम को खुद आगे आना पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट कर अपने आपको जीवित बताया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा कि वह अभी जिंदा हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं। नाथन मैक्कलम ने भले ही इस मामले को हल्के में लेकर छोड़ दिया हो, लेकिन ब्रैंडन मैक्कलम इसे भुला नहीं पा रहे हैं।

ब्रैंडन मैक्कलम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, ” किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे भाई की मौत हो गई है, उस दौरान मैं फ्लाइट से न्यूजीलैंड वापस आ रहा था। इस खबर को देखने के बाद कुछ समय के लिए मैं शॉक्ड रह गया था। लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसे कहीं से भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा।” बता दें कि ब्रैंडन इन दिनों दुबई में आयोजित टी-10 लीग में राजपूत टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

इस टूर्नामेंट में उनकी टीम क्वालीफाइंग स्टेज से आगे नहीं जा सकी। 2016 में अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने वाले मैक्कलम आईपीएल में पिछले साल आरसीबी की ओर से खेल रहे थे। हालांकि, इस साल होने वाली नीलामी से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन उन्हें कौन सी टीम अपने साथ जोड़ती है।

I am alive and kicking more than ever before. Not sure where this news has come from but this is fake. Love you all. pic.twitter.com/WZ1nuX4LUo

Tonight someone decided, via social media to release that my brother passed away! Im on a flight back to NZ and my heart broke! None of it is true! Whoever put this out there, I’ll find you! Somewhere, somehow.

— Brendon McCullum (@Bazmccullum) December 1, 2018