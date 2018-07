IPL में खेल चुके इस गेंदबाज ने अकेले ही विरोधी टीम को कर डाला आउट

इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज श्रीकांत वाघ न कमाल कर दिया।अकेले ही विरोधी टीम को पवेलियन भेज दिया। भारत में आइपीएल खेल चुके वाघ ने इंग्लैंड में चल रही प्रीमियर डिवीजन लीग में नॉर्थशर एंड साउथ डरहम क्रिकेट लीग मैच में मिडिलब्रो के सभी दस विकेट हासिल किए। श्रीकांत के इस जबर्दस्त प्रदर्शन के दम पर उनकी स्टोक्स्ले टीम ने मिडिलब्रो क्रिकेट बोर्ड को 135 रनों से हराने में सफलता हासिल की। श्रीकांत वाघ का यह प्रदर्शन इस मायने में भी खास है, क्योंकि उन्होंने बहुत मजबूत टीम के खिलाफ यह प्रदर्शन किया।

खास बात है कि इस मैच में श्रीकांत ने गेंद ही नहीं बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने महज 28 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया। अपनी पारी के दौरान श्रीकांत ने एक चौके और चार छक्के भी लगाए। मैच खत्म होने के बाद स्टोक्स्ले टीम ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे अविश्वसनीय जीत बताया।कहा कि श्रीकांत ने मिडिलब्रो के दस विकेट लेकर रिकॉर्ड 25 अंकों की जीत दर्ज कराई।

Incredible scenes at the SCG as Shrikant takes all 10 Middlesbrough wickets to record a 25 point win! pic.twitter.com/yvQaTtS4Ap

— StokesleyCricketClub (@Stokesley_CC) June 30, 2018