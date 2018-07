इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्पिनर कुलदीप यादव और बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। कुलदीप ने जहां पांच विकेट हासिल किया तो वहीं केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, ” कुलदीप यादव ने पहले टी-20 मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है। कुलदीप और राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें तीनों फॉर्मेट में मौका दिया जाना चाहिए। पोस्ट-मैच के दौरान गांगुली ने कहा कि कुलदीप यादव ने काफी टी-20 मैच खेले लिए हैं और वो रन रोकना जानते हैं। भारतीय टीम को इस खिलाड़ी के फॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और तीनों ही फॉर्मेट में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। गांगुली के अलावा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी केएल राहुल और कुलदीप यादव की जमकर तारीफ की। वॉन ने कहा कि राहुल की बल्लेबाजी शानदार है और उन्हें टेस्ट टीम में मौका दिया जाना चाहिए। वहीं कुलदीप यादव को उम्मीद है कि वह अपने इस प्रदर्शन आगे भी बरकरार रख सकेंगे।

कुलदीप ने मंगलवार देर रात ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 24 रन देकर पांच विकेट झटके और अपने टी-20 करियर का सर्वोच्च प्रदर्शन किया। कुलदीप के इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 159 रन पर रोकर आठ विकेट से मैच जीत लिया। कुलदीप ने मैच के बाद कहा, “यह मेरा पहला इंग्लैंड दौरा है और अभी तक मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहां की परिस्थितियां मेरे लिए बिल्कुल सही है। यहां मुझे घरेलू मैदान जैसा अनुभव हो रहा है। विकेट सूखा था, इसीलिए मैं अपनी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की।”

