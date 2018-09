भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को आईपीएल के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना नियमित कोच बनाने का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गैरी कर्स्टन के साथ आशीष नेहरा कोचिंग नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। आरसीबी ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। कुछ दिन पहले ही टीम के पूर्व मुख्य कोच डेनियल विटोरी को फ्रेंचाइजी ने पद से हटा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल में आरसीबी के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए टीम ने यह फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के चेयरमैन संजीव चुड़ीवाला ने आशीष नेहरा को लेकर कहा कि वह उनको कोच बनाने के फैसले से बेहद खुश हैं। आशीष गैरी कर्स्टन और विराटो कहली के साथ मिलकर टीम को निखारने का काम करेंगे। वहीं आशीष नेहरा ने भी कोच बनने पर खुशी जाहिर की और आने वाले सीजन में टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने की बात कही।

अपने नए रोल को लेकर उत्साहित नेहरा ने कहा, ”बेंगलोर की टीम के पास पहले से अच्छे खिलाड़ी हैं जबकि विराट कोहली की कप्तानी में टीम की मजबूत बल्लेबाजी पहले जैसी ही है। ऐसे में आने वाले सीजनों में हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।” नेहरा भारतीय टीम के एक दिग्गज तेज गेंदबाज रहे हैं। हालांकि, उनका 18 साल लंबा करियर चोटों से घिरा रहा। बता दें कि पिछले साल नेहरा को आरसीबी ने गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल किया था।

Ashish Nehra confirmed as coach and will join @Gary_Kirsten in the coaching leadership team of RCB for the coming IPL. Click https://t.co/T213VBwCkv to read more. #PlayBold pic.twitter.com/SjTMbXuYTF

— Royal Challengers (@RCBTweets) September 5, 2018