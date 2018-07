आकाश चोपड़ा ने इंडोनेशिया में खाया सात लाख रुपये का खाना, जानिए पूरा सच?

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने एक ट्वीट से सभी को हैरान कर दिया। आकाश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किसी रेस्टोरेंट के बिल की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘एक व्यक्ति के खाने के लिए 7 लाख का बिल भरा, वेलकम टू इंडोनेशिया।’ आकाश के इस तस्वीर के शेयर करते ही फैन्स ने उस पर तरह-तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दिया। कुछ फैन ने जहां इस पर हैरानगी जताई तो वहीं कुछ ने इसे गलत बताया। आकाश ने शुरुआती कुछ समय तक इस सस्पेंस को बरकरार रखा। हालांकि, इसके बाद उन्होंने खुद ही इस राज से पर्दा उठा दिया। दरअसल, भारत के 1 रुपए की वैल्यू इंडोनेशियन करेंसी के हिसाब से 210 रुपियाह मानी जाती है। इस तरह देखा जाए तो 700000 रुपियाह को भारतीय करेंसी से एक्सचेंज करें तो मात्र 3333.33 रुपए बनते हैं। आकाश ने खुद इस बात को जानकारी फैन्स को देकर उनकी गलतफहमी को दूर करने का काम किया। आकाश चौपड़ा क्रिकेट में ज्यादा नाम नहीं कमा सकें, लेकिन कमेंट्री के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

इतना ही नहीं कमेंट्री के साथ-साथ आकाश को लिखने का भी शौक रहा है। क्रिकेट के ऊपर आकाश ने अभी तक ‘नंबर्स डू लाइ’, ‘द इनसाइडर’, ‘बियांड द ब्लू’ और ‘आउट ऑफ द ब्लू’ जैसे किताब लिखे हैं। इन किताबों में क्रिकेट से जुड़ी कई जानकारियों के बारें में विस्तार से जिक्र किया गया है। बतौर राइटर भी लोग अब आकाश चोपड़ा को जानने लगे हैं। वहीं हिंदी कमेंट्री में उनकी गिनती नवजोत सिद्धू और विवेक राजदान जैसे दिग्गज कमेंटेटर में की जाती है।

Paid nearly 7 Lac for a meal Welcome to Indonesia

