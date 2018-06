पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे हम फिट तो इंडिया फिट (#HumFitTohIndiaFit) टैगलाइन फिटनेस चैलेंज में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला को चैलेंज दिया है। कैफ इस वीडियो में जिम में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं, उन्होंने राजीव शुक्ला को ऐसा करने को कहा। कैफ के ट्विटर पर इस वीडियो के पोस्ट करते ही फैन्स ने वीडियो पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, ”ये किसको चैलेंज कर दिया आपने वो वर्कआउट के नाम पर समोसे खाते हैं। जबकि एक यूजर्स ने लिखा, ”राजीव शुक्ला और फिटनेस का दूर-दूर तक नाता नहीं है। कैफ भाई आपने भी जाकर किसे फिटनेस चैलेंज के लिए चुना। जहां एक ओर फिटनेस चैलेंज चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चैलेंज को लेकर मजाकिया मूड में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में इस चैलेंज को लेकर लोगों के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है।

साल 2002 से लेकर 2006 तक भारतीय वनडे टीम का हिस्सा रहे कैफ ने टीम को कई बार जीत दिलाने का काम किया है। कैफ को इंग्लैंड के खिलाफ 2002 के नेटवेस्ट सीरीज फाइनल के लिए याद किया जाता है। इस मैच में कैफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को मैच जिताने का काम किया था। कैफ ने अपने करियर में 13 टेस्ट और 125 वनडे मैचों में खेला है।

Here is my fitness challenge video. I request @ShuklaRajiv ji to share his fitness video. #HumFitTohIndiaFit pic.twitter.com/bX1eCWrfSN

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 30, 2018