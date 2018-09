भारत और इंग्लैंड के बीच जारी चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में भारत से 233 रनों से आगे हो गई है और इंग्लैंड चौथे दिन इसमें कुछ रन और जोड़ लेगी। सैम कर्रन और स्टुअर्ट ब्रॉड चौथे दिन इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। रिकॉर्ड बुक पर नजर दौड़ाएं तो पलड़ा इंग्लैंड की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। दरअसल चौथी पारी में 200 से ज्यादा रनों का पीछा करने में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में फैन्स की उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार टीम की हार की बात कर रहे हैं। भारतीय फैन्स जीत की उम्मीद छोड़ चुके हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। गांगुली ने ट्विट कर क्रिकेट प्रशंसकों के आगे अपनी बात रखी। गांगुली के मुताबिक भारतीय टीम इस पिच पर 300 तक के टारगेट को चेज कर सकती है। वहीं फैन्स गांगुली की इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे।

अभी तक एशिया के बाहर 200 से ज्यादा रनों का टारगेट भारत सिर्फ तीन बार ही हासिल कर पाई है। भारतीय के पास 61 बार ऐसे मौके आए जब किसी टेस्ट मैच को जीतने के लिए उन्हें चौथी पारी में 200 से ज्यादा रनों की जरूरत थी, लेकिन इन मौकों में बस 3 बार ही भारतीय टीम इसे सफल बनाने में कामयाब रही। भारत ने 36 बार ऐसी स्थिति में हार का सामना किया है। वहीं 22 टेस्ट मैच ऐसे रहे जो ड्रॉ पर आकर खत्म हुए।

Don’t rule india out chasing 300 ..there is too much ability in that side @BCCI @SonySix @sonypicsprodns

इस सीरीज में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के अलावा कोई और बल्लेबाज फॉर्म में नजर नहीं आया है। ऐसे में चौथी पारी में टारगेट को चेज करना टीम के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी। भारत के युवा बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत को दूसरी पारी के दौरान अपने बल्ले से दम दिखाना होगा।

Again, we allowed the England tail to take the things away from us.

Chasing 250 will not be that easy in 4th innings. Every wicket fall, and the restlessness will increase in Indian dressing room…#ENGvIND

— Anupam 183 (@Anupam183) September 1, 2018