अमेरिका में मिला धोनी का जबरा फैन, कार की नंबर प्लेट पर लिखवाया माही का नाम

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। धोनी भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी खेल की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले कुछ समय से धोनी मैदान से दूर हैं, इसके बावजूद भी किसी न किसी वजह से वह चर्चाओं में बने रहे हैं। धोनी से रिलेटेड एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देख कुछ फैन कंफ्यूज भी नजर आए। दरअसल, अमेरिका से अपलोड की गई एक गाड़ी की प्लेट नंबर की तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है। गाड़ी के प्लेट नंबर पर नंबर की जगह एमएस धोनी लिखा हुआ था। धोनी के नाम वाले इस गाड़ी को देख लोगों के बीच धोनी को लेकर बहस भी छिड़ गई। कई लोगों ने तो मान भी लिया कि धोनी इन दिनों अमेरिका में हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस की एक लाल रंग की गाड़ी की इस तस्वीर की गुत्थी चेन्नई सुपर किंग्स ने सुलझाने का काम किया।

चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, ”इस तस्वीर को मेरे दोस्त ने भेजी है। यह लॉस एंजलिस की एक गाड़ी का नंबर है। निश्चित ही गाड़ी का ऑनर महेंद्र सिंह धोनी का जबरा फैन होगा।” भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। टीम को 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के दौरान महेंद्र सिंह धोनी टीम में वापसी करेंगे।

Aaah, so the legendary Soppanasundhari is now in LA! #WhistlePodu #Thala https://t.co/wUHiaUWqQW

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 20, 2018