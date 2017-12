शिखर धवन के बाद अब एमिरेट्स एयरलाइंस पर बरसा यह ब्रिटिश क्रिकेटर, जानें क्या है वजह

भारतीय टीम को 5 जनवरी से साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलना है, जिस वजह से टीम केपटाउन पहुंच चुकी है। लेकिन भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की फैमिली को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे की वजह बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्युमेंट्स का नहीं होना था। धवन ने एमिरेट्स एयरलाइन क्रू के इस अनप्रोफेशनल रवैया पर ट्विटर के जरिए नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन भी जब कुछ दिन पहले एमिरेट्स एयरलाइन से सफर कर रहे थे तो उन्हें भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। धवन का साथ देते हुए केविन पीटरसन ने ट्वीट कर बताया कि एमिरेट्स एयरलाइन वाकई अनप्रोफेशनल है। एक बार एमिरेट्स की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पीटरसन के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने एक बार उनका समान से भरा बैग दुबई एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एयरलाइन को टैग करते हुए लिखा कि बिना कपड़े मैं कैसे काम करूं?

इसके अलावा वह फ्लाइट्स में टीवी नहीं होने पर भी एयरलाइंस को घेरा। पीटरसन के मुताबिक लंबे सफर के दौरान वह मैच नहीं देख पाते हैं, ऐसे में फ्लाइट्स में कम से कम लाइव टीवी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन इन दिनों बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेल रहे हैं।

1. YOU FORGET TO PICK ME UP FOR MY FLIGHT.

2. YOU’VE JUST LEFT ALL MY LUGGAGE IN DUBAI.

How do I work on international TV in a few hours with no clothes?

1st Class FULL paying passenger & PLATINUM member. @emirates @EmiratesSupport @Busta569

— KP (@KP24) December 28, 2017