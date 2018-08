भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लक्ष्मण ने ट्विटर पर देहरादून के एक एटीएम में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर डालकर उन्हें सलाम किया था। लक्ष्मण के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लोग भी उस गार्ड की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मिलिए ब्रिजेंद्र से, यह रियल हीरो हैं। देहरादून के एक एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए वह आस-पास के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। ब्रिजेंद्र आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, इसके बावजूद वह यह काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को शाम के समय वह एटीमएम की रौशनी में पढ़ाते हैं। इनके इस जज्बे की सराहना करते हुए इन्हें सलाम करता हूं।” लक्ष्मण के इस पोस्ट को फैन्स से खूब पसंद किया, इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर लक्ष्मण की तरह कई लोगों ने इसे शेयर भी किया।

Meet a true hero Brijendra , who works as a security guard at an ATM in Dehradun. Having retired from the army, he still continues to serve the nation, he teaches children from nearby slums in the evenings under the ATM lights. Salute to an incredible man pic.twitter.com/vNobfOvBzH — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 24, 2018

लक्ष्मण के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे देहरादून शहर से ब्रिजेंद्र को लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे पहले साल 2016 में भी ब्रिजेंद्र अपने काम की वजह से लोगों के बीच सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ने अपने टि्वटर हैंडल पर इनकी कहानी को पोस्ट कर एक बार फिर ब्रिजेंद्र को चर्चा का विषय बना दिया है।

बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 134 टेस्ट मैच और 86 वनडे मैच खेले थे। उन्होंने टेस्ट में कुल 8781 रन बनाए थे तो वहीं वनडे मैचों में लक्ष्मण ने 2338 रन बनाए थे। लक्ष्मण की 281 रनों की पारी आज भी सभी को याद है।

If you have will then there is always a way. — SateesH (@SateesH_nowhere) August 24, 2018

Lot of salutes to such great human being we proud of these type mankind — Sanjay Dharma (@SanjayDharma1) August 24, 2018

Very well done Brigendra has served the nation well during his army days and now he is doing extremely valuable social work by helping the youngsters along Fantastic! My best wishes and love to hom Ivan. — Ivan Deshmukh (@ivanldee) August 24, 2018

For a soldier whether in Army or retired doesn’t make difference always for them COUNTRY FIRST. SALUTE — Sameer Deshmukh (@1409_sameer) August 24, 2018

A big salute..valuable N great effort..thanks to him for this selfless noble cause..n thanks to u sir too to connect us with the stories of real heroes.. — PRIYANKA MISHRA (@prisanya12) August 24, 2018

Exactly . Fantastic job n speechless. Hats off. — CHITTA ROY (@chitta_roy) August 24, 2018

नमन ऐसे जज्बे को

यही भारत माता की सच्ची सेवा हैं — Dinesh Patel (@imDk025) August 24, 2018

This kind of men are requried for our nation. — Bhavesh Barad (@BhaveshBarad007) August 24, 2018

