मोहम्मद कैफ का खुलासा: नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में मेरे साथ हुई थी स्लेजिंग, नासिर हुसैन ने कहा था बस ड्राइवर

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले के दौरान अपने साथ घटी एक घटना का जिक्र किया है। कैफ ने ट्विटर के जरिए इस बात को फैन्स के साथ शेयर किया। दरअसल, नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने 121 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाने का काम किया था। इस बात से खफा इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें आउट करने के लिए बार-बार उकसा रहे थे। मंगलवार को जब एक फैन ने कैफ से पूछा कि क्या आपके साथ नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले के दौरान स्लेजिंग हुई थी तो कैफ ने इसका जवाब हां में दिया। फैन के सवाल का जवाब देते हुए कैफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा – ”जी बिल्कुल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने मुझे बस ड्राइवर कहकर पुकारा था।” कैफ के इस खुलासे से पहले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी एक कार्यक्रम के दौरान उस सीरीज के दौरान हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया था। इस मैच में भारतीय टीम को अंतिम ओवर में जहीर खान के बल्ले से जीत हासिल हुई थी।

इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक और कप्तान नासिर हुसैन की शतकों की बदौलत इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाने में कामयाब रही थी। 326 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और सौरव गांगुली के साथ मिलकर वीरेंद्र सहवाग ने पहले विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी की। इस दौरान हार के डर से इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने कैफ के साथ स्लेजिंग करना शुरू कर दिया।

Yes, Nasser Hussain actually called me a Bus driver 🙂 was good to take them for a ride ! https://t.co/wUeeUnowdN

