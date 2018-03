भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज की शुरुआत हार के साथ की। पहले मैच में भारत को श्रीलंका ने पांच विकेट से 9 गेंद रहते ही हरा दिया। कुशल परेरा ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैच को भारत से दूर ले जाने का काम किया। परेरा शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए, मैच में वापसी करने के लिए भारतीय गेंदबाज परेरा का विकेट जल्द से जल्द से लेने की कोशिश कर रहे थे। परेरा ने 37 गेंदों में शानदार 66 रन बनाए, उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंद पर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप आउट कराया। परेरा बिना कोई गलती किए तेजी से रन बना रहे थे और किसी भी गेंदबाज को खुद पर हावी होने का मौका नहीं दे रहे थे। ऐसे में पारी का 13वां ओवर लेकर टीम के युवा फिरकी गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर आए और उन्होंने परेरा को आउट कर टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की। सुंदर की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में परेरा स्टंप आउट हो गए।

परेरा सुंदर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और आउट हो गए। विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक ने कोई गलती नहीं की, कार्तिक ने अपनी चुस्ती-फुर्ती का शानदार नमूना पेश करते हुए कुशल परेरा को स्टंप आउट कर दिया। कार्तिक के इस अंदाज से पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ काफी प्रभावित नजर आए। कैफ ने सोशल मीडिया के जरिए कैफ की जमकर तारीफ की। कैफ ने लिखा, ”कार्तिक ने शानदार विकेटकीपिंग की, वो टीम के नियमित विकेटकीपर नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कमाल का काम किया है, चयनकर्ताओं का ध्यान कार्तिक की तरफ सिर्फ तभी जाता है जब वो कोई गलती करते हैं”।

With that stumping of Kusal Perera, Dinesh Karthik did brilliantly well. Hasn’t been keeping regularly and with keepers and selectors, we only notice when they make mistakes. Thankless job #SLvIND

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 6, 2018