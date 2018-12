चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की शानदार पारियों के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को अपनी दूसरी पारी में 307 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों का लक्ष्य दिया है। इस पारी के दौरान भारत की ओर से एक बार फिर चेतेश्वर पुजारा ने सबसे अधिक 71 रन अपने नाम किया। पुजारा ने पहली पारी के दौरान भी शानदार शतक जड़ने का काम किया था। 71 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे पुजारा को नाथन लॉयन ने अपनी गेंद पर एरोन फिंच के हाथों कैच आउट कराया। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के बीच 83 रनों की साझेदारी पूरी होने के बाद लॉयन ने टीम को सफलता दिलाया। लॉयन के इस ओवर में कमेंट्री कर रहे शेन वॉर्न ने पहले ही चेतेश्वर पुजारा के आउट होने की भविष्यवाणी कर दी थी। कमेंट्री कर रहे वॉर्न ने कहा, ”लॉयन के स्पेल का यह सबसे बेहतरीन ओवर रहा, उन्हें इस गेंद पर विकेट मिलना चाहिए”।

वॉर्न के इस बयान के बाद पुजारा आउट हो गए। तीसरे दिन बनाए गए तीन विकेट पर 151 रनों से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम ने पहले सेशन की समाप्ति तक पांच विकेट के नुकसान पर 260 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद मेजबान टीम ने अपने सभी विकेट गिरने तक खाते में 47 रन और जोड़े। पहले सत्र की समाप्ति तक रहाणे और ऋषभ पंत (28) नाबाद थे। इसके बाद दोनों ने 34 रन जोड़कर टीम को 282 के स्कोर तक पहुंचाया था लेकिन इसी स्कोर पर लॉयन ने पंत को एरॉन फिंच के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया।

“There you go, there you go… the wicket! You’ve called it Shane Warne, absolutely perfect” @ShaneWarne was on the money with this one pic.twitter.com/iWMt1DUV1A

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 9, 2018