लंदन के लॉर्डस क्रिकेट मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की श्रंखला का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। लेकिन लगातार बारिश के कारण दूसरे क्रिकेट टेस्ट का पहला दिन बारिश के कारण नहीं न सका। बारिश का जोर इतना था कि मैदान पर एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। लेकिन मैच के पहले दिन हुई बारिश से क्रिकेट के पंडितों ने वर्तमान मैच के नतीजाें का अनुमान लगाया है।

दरअसल जाने-माने क्रिकेट प्रेमी और सांख्यिकीविद मोहनदास मेनन ने ट्विटर पर जबरदस्त आंकड़े पेश किए हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक, जब भी लॉर्डस के क्रिकेट मैदान में टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश हुई तो नतीजे कुछ ऐसे रहे हैं। सन 1954 में इंग्लैंड बनाम पाक का मुकाबला हुआ था। पहले तीन दिन जोरदार बारिश होती रही। नतीजे में मैच ड्रॉ हो गया। वहीं साल 1964 में एशेज मैच खेले जा रहे थे। पहले दो दिन जमकर बारिश हुई और मैच ड्रॉ हो गया।

Washed out opening days at Lord’s in Test cricket…

1954: Eng v Pak (first three days washed out!) Drawn

1964: #Ashes match (first two days washed out!) Drawn

1978: Eng v Pak (Eng won)

1997: Ashes match Drawn

2001: Eng v Pak (Eng won)

2018: #EngvInd

