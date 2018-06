अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान दिग्गज कमेंटटर हर्षा भोगले ने अफगानिस्तान खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। हर्षा भोगले ने ट्वीट कर बतौर कमेंटटर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अफगानिस्तान की टीम टेस्ट में डेब्यू कर रह रही है और उम्मीद है कि वो इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी। हर्षा इससे पहले भी अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान की तारीफ करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स हर्षा को अफगानिस्तान को सपोर्ट करने पर ट्रोल कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ”हर्षा लगता है आप अफगानिस्तान को भारत से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं”। इस पर हर्षा ने जवाब दिया कि बतौर कमेंटटर ये मेरा काम है जो आपको पता होना चाहिए।

वहीं एक फैन ने लिखा, ”कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड ने भी टेस्ट में अपना डेब्यू किया था, उस दौरान आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इसके अलावा भी फैन्स ने हर्षा पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि इस मैच में शिखर भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने किसी भी टेस्ट मैच में पहली पारी के पहले सत्र में शतक लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी टेस्ट मैच की पहली पारी के पहले सत्र में शतक लगाने वाले धवन छठे बल्लेबाज हैं।

This is their big moment and as a commentator, you have to recognise that. https://t.co/V0o1t6pFYz

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 14, 2018