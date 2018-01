सेंचुरियन टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन क्रिकेट फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। मैच के चौथे दिन कप्तान विराट कोहली के आउट होते ही भारत इस मैच में पिछड़ गया था, लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि भारतीय बल्लेबाज कम से कम फाइट बैक जरूर करेंगे। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा को छोड़कर सभी बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। पिछले कुछ समय से टेस्ट की बादशाहत हासिल करने वाली भारतीय टीम दोनों ही मैच को बड़े अंतर से गंवाया। इससे पहले भारतीय टीम लगातार 9 सीरीज जीतकर रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही थी। हार के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस काफी गुस्से में हैं। प्रशंसकों ने विराट कोहली और टीम के बाकी खिलाड़ियों को सोशल मीडिया के जरिए खूब खरी-खोटी सुनाई है।

ट्विटर पर फैंस की प्रतिक्रियाएं : फैंस के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी सिर्फ घर के शेर हैं। एक फैन ने कहा कि जिस टीम में मोहम्मद शमी सबसे स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज होंगे, उस टीम का क्या होगा। वहीं एक फैन ने लिखा कि 151 रन बनाकर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत का शगुन गिफ्ट किया है। जबकि कुछ फैंस बीसीसीआई से अनुरोध कर रहे हैं कि जब भारतीय टीम देश से बाहर सीरीज खेलने जाए तो कम से कम मैच कराने की कोशिश की जाए।

#SAvIND @imVkohli @RaviShastriOfc @BCCI

Keep givin Odi Specialist Rohit Sharma chances 2 perform in Tests n ruin d career of our vice captain @ajinkyarahane88 Only in India a Vice Captain in test cn be replaced by a ODI specialist jus to prove the captain and the coach right! — Nitesh (@niteshnepa) January 17, 2018

@BCCI @BCCI_Tv What role model you have selected as the captain of @IndianCricketTm ? He only gives lip service. Ghar mei Sher foreign mei bheegi billi.. @imVkohli has no plan or strategy for overseas tours, I bet. 2018 Eng also seems doomed for Team India #BCCI #savsind #INDvSA — MEHUL RATHOD (@mehul710) January 17, 2018

वहीं कोहली ने मैच के बाद कहा कि हम अच्छी साझेदारियां करने और बढ़त लेने में असफल रहे। हमने अपने आप को मायूस किया। गेंदबाजों ने अपना काम किया, लेकिन बल्लेबाजों ने टीम को निराश किया। हमने कोशिश की, लेकिन हमारा प्रयास काफी नहीं था, खासकर फील्डिंग में। इसलिए दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली।

#IndvSA

Dear @BCCI ,how long will u embarass us by scheduling overseas tours?This team looks listless.We are fit to do only #lungi dance at home.Kindly invite the srilankan team again.We wl be happy.cancel rest of the tour pl.@sumanthraman @imVkohli — Harish (@moovbuff) January 17, 2018

When mohd.shami is the 2nd highest scorer in the batting line !!! Iss team ka kya hoga ?

Same old …same old . Isn’t it ?@Sir_akashchopra #SAvIND — smruti ranjan (@srpattnaik1985) January 17, 2018

India posted 151 on board.

Can’t tell if thatvis there score or “Shagun” for the next match..#SAvIND — Prasen Singh (@prasensingh272) January 17, 2018

