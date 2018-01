दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच शनिवार से सुपर स्पोर्ट पार्क में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में फैंस अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि रहाणे को इस मैच में कप्तान विराट कोहली जरूर मौका देंगे। विराट कोहली ने इस मैच में भी रहाणे को मौका नहीं दिया और भुवनेश्वर कुमार को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन कर टीम को शुरुआती झटके दिलाने का काम किया था। दूसरे टेस्ट के लिए विराट ने भारतीय टीम में तीन बदलाव किए, लेकिन भुवनेश्वर की जगह ईशांत शर्मा को चुनने का फैसला फैंस को हजम नहीं हो पा रहा। भुवी ने केप टाउन में खेले गए पहले टेस्ट में 6 विकेट लिए थे। इसके साथ ही उन्होंने बल्ले से भी टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हुए थे। पहली पारी में हार्दिक पांड्या और दूसरी पारी में आर अश्विन के साथ भुवी ने बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई थी।

भुवनेश्वर कुमार को बाहर करने पर विराट कोहली एक बार फिर फैंस के निशाने पर आ गए हैं। भुवी की जगह ईशांत को खिलाने पर फैंस काफी गुस्से में हैं और वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपना गुस्सा भारतीय कप्तान विराट कोहली पर निकाल रहे हैं। एक फैन ने ट्वीट कर कहा, विराट ने भुवी की जगह ईशांत को शामिल कर अपने लिए मुसीबत मोल ली है, अब उन्हें 100-200 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे।

Ishant Sharma in for Bhuvi.

Rohit Sharma again gets the chance over Rahane. I think Anushka Sharma selecting the playing XI on this tour.#INDvSA — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) January 13, 2018

India has actually dropped Bhuvi for Ishant. Ok then, good luck. — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) January 13, 2018

Bhuvi bowled well, batted well, had to be dropped. — Gappistan Radio (@GappistanRadio) January 13, 2018

वहीं एक फैंस ने कहा कि लगता है कि टीम का चयन अनुष्का शर्मा के हाथों में हैं, पहले रोहित शर्मा और अब ईशांत शर्मा। इसके अलावा कुछ लोगों ने रिद्धिमान साहा को भी बाहर करने के फैसले पर नाराज है। बता दें पिछले मैच में साहा ने सबसे अधिक कैच पकड़कर एक नया रिकॉर्ड हासिल किया था।

When you drop your best bowler for Ishant Sharma’s extra bounce. #Bhuvi #SAvsIND pic.twitter.com/29RZB3lxie — Dileep Krishna (@benigntumour) January 13, 2018

Pick up top 3 wickets in first 3 overs and end up with 6 wickets in the test. Share a crucial 100 run stand in context of the game. My name is Bhuvi You are not in form. My name is Kohli. Benched #IndVSA — Karthik Ramasamy (@yakarthik) January 13, 2018

First Flat track, white ball bully over Rahane, now pedestrian Ishant over the best bowler of all formats in India right now, Bhuvi.

That’s what happen when ego & arrogance took over a person#SAvIND — Sayan Basu (@SayanBasuTweets) January 13, 2018

Terrible decision to drop Bhuvi for Ishant. Beats any logic to drop your best bowler for an unproven one…Atrocious #SAvsIND — Sanjay Goyal (@sanjaysaab) January 13, 2018

