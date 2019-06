पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर इन दिनों इंग्लैंड में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कमेंट्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में संजय मांजरेकर को बेहतरीन कमेंटेटर के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद संजय मांजरेकर ने कमेंट्री में हाथ आजमाने शुरू कर दिए और इसमें वो सफल भी रहे। भारत और अफगानिस्तान मैच के दौरान संजय मांजरेकर ने धोनी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे ऑस्‍ट्रेलिया के सिडनी शहर के रहने वाले एडी कुमार नामक एक फैन नाराज नजर आए। दरअसल, कमेंट्री करते समय संजय मांजरेकर ने कहा, ‘स्‍टंप्‍स के पीछे के हमारे प्रहरी।’ कमेंट्री के दौरान धोनी के लिए हमारे शब्द का इस्तेमाल करना मांजरेकर को पक्षपाती बताता है। एडी कुमार ने आईसीसी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने मांजरेकर की क मांजरेकर कमेंट्री पर विरोध जताया। एडी कुमार ने इसके साथ आईसीसी को भेजे गए तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया।

I am unahappy with Sanjay Manjerekar’s commentary. I wrote to ICC about it. #CWC19 pic.twitter.com/KzgqtLHuzU

— Addie Kumar (@adityeah) June 22, 2019