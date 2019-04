IPL 2019, RCB vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तेज गेंदबाज उमेश यादव को विराट कोहली ने प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका दिया। उमेश को इस सीजन आरसीबी की ओर से ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। हालांकि, चेन्नई के खिलाफ उमेश यादव ने शुरुआती ओवर्स काफी अच्छा निकाला। डेल स्टेन ने पहले ही ओवर में 162 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई को शेन वॉटसन और सुरेश रैना के रूप में दो बड़े झटके दिए। 6 रनों पर दो विकेट गंवाने के बाद फॉफ डु प्लेसिस और अंबाती रायडू टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पारी का तीसरा ओवर डालने आए उमेश यादव ने अपनी दूसरी ही गेंद पर प्लेसिस को लगभग बोल्ड कर दिया। उमेश की गेंद स्टंप छूकर पार्थिव पटेल के हाथों में गई। गेंद स्टंप पर लगने के बावजूद लाइट नहीं जली और ना ही बेल्स नीचे गिरे। इस घटना को देख विकेटकीपर पार्थिव पटेल सहित उमेश यादव भी हैरान रह गए।

हालांकि, इस मैच में फॉप डु प्लेसिस को उमेश यादव ने ही पवेलियन वापस भेजने का काम किया। प्लेसिस को 15 के स्कोर पर उमेश ने एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। प्लेसिस के अलावा उमेश के हिस्से में केदार जाधव का विकेट भी आया। जाधव का कैच भी डिविलियर्स ने पकड़ने का काम किया। पारी के अंतिम ओवर में उमेश महंगे रहे और धोनी को 24 रन दे बैठे। चार ओवर के अपने स्पेल में उमेश ने 47 रन देकर दो विकेट झटकने का काम किया।

Stump kissed, but not out https://t.co/6pAwBGvpk1 via @ipl

— amit kumar (@amitkum66253697) April 22, 2019