VIDEO: बीवी के लिए बेन कटिंग को आज चलाना होगा बल्ला? फेल हुए तो घर में नो एंट्री

BRH vs HBH, 29th Match, Big Bash League 2019-20: बिग बैश लीग में शनिवार को पर्थ स्कॉर्चर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में ब्रिस्बेन हीट के ऑल राउंडर खिलाड़ी बेन कटिंग को बल्ले से रनों की बरसात करने होगी। कटिंग ने पिछले मुकाबले में होबार्ट हरीकेंस के खिलाफ टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेली थी। मुश्किल समय में 29 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाकर कटिंग ने टीम को शानदार जीत दिलाने का काम किया था। इस धमाकेदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया। मैच के बाद कटिंग अपनी पत्नी एरिन हॉलैंड के पास इंटरव्यू देने गए। कटिंग की वाइफ एक टीवी प्रेजेंटर हैं और मैच के बाद उन्होंने कटिंग से कुछ सवाल पूछे।

इसी दौरान मैच से जुड़ी हुई कई बातों का जिक्र किया गया। इंटरव्यू के अंत में कटिंग की गर्लफ्रेंड ने कहा कि अभी तुम आराम करो लेकिन पर्थ में अच्छा खेलना नहीं तो घर मत आना। अपनी वाइफ की बात सुनकर कटिंग को हंसी आ गई। ऐसे में कटिंग के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम है और वह अपनी वाइफ की बात पर अमल करना चाहेंगे। कटिंग की कोशिश पिछले मैच की तरह इस मुकाबले में भी टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाने की होगी।

बता दें कि कटिंग और हॉलैंड पहली बार एक कॉमन दोस्त के जरिए मिले थे। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया। पिछले साल ही कटिंग ने हॉलैंड से सगाई की और दोनों ही कपल अब खुशी-खुशी एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। कटिंग की पत्नी टीवी एंकर के साथ-साथ ब्यूटी क्वीन, सिंगर, मॉडल, डांसर भी हैं। इतना ही नहीं उन्होंने साल 2018 के दौरान आईपीएल भी कवर किया था।

“Rest up and play well in Perth … or don’t come home!”@erinvholland with @Cuttsy31 #BBL09 pic.twitter.com/FNPaTEQ44Q

— #7Cricket (@7Cricket) January 9, 2020