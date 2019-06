England vs West Indies, Eng vs WI Live Cricket Score Streaming Online: इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज

England vs West Indies, Eng vs WI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi Live, Hotstar Live Cricket: इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 19वां मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाने वाला है। साउथम्पटन के रोज बाउल मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में विंडीज हर हाल में जीत दर्ज़ करना चाहेगा। ओवरकास्ट कंडीशन होने के कारण गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। वहीं इंग्लैंड इस मैच में जीत के साथ आ रहा है। उन्होंने पिछले मैच में बांग्लादेश को हराया था।

इस विश्वकप में इस समय बारिश ने कहर ढह रखा है। लगातार बारिश होने के कारण मैचों के आयोजनों में भी परेशानी आ रही है। मौसम विभाग ने भी हाल के दिनों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक साउथम्पटन में बारिश हो सकती है।

England vs West Indies मुकाबले को आप शुक्रवार को Star Sports Network के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sports Hindi 1, Star Sports 1 HD Hindi पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन Hotstar भी मैच उपलब्ध रहेगी। वहीं अंग्रेजी कमेंट्री के लिए Star Sports 2 पर मैच देखा जा सकता है।