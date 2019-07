England vs New Zealand (Eng vs NZ) World Cup 2019, Lord’s Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट का ‘मक्का’ कहे जाने वाला ऐतिहासिक लॉर्डस मैदान विश्व क्रिकेट को एक नया चैंपियन देने के लिए तैयार है। लंदन में आज मौसम एक दम साफ़ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। धूप तेज होने की वजह से मौसम गरम रहेगा। ये मैदान वनडे क्रिकेट में लो स्कोरिंग रहा है और इंग्लैंड का रिकॉर्ड यहां कुछ खास नहीं है।

न्यूज़ीलैंड के पास टॉप 6 बल्लेबाजों में तीन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ऐसे में इंग्लैंड मोईन अली को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकती है। लेकिन लियाम प्लंकट और मार्क वुड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे में उन्हें टीम में किस की जगह मिलेगी ये नहीं पता। इंग्लैंड की टीम 27 साल बाद फाइनल में पहुंची है। उसका यह चौथा फाइनल है। वह इससे पहले तीन बार फाइनल खेल चुकी है, लेकिन एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है।