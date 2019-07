England vs New Zealand Live Cricket Score Online: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड।

England vs New Zealand, Eng vs NZ Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Final Live Score: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यह वर्ल्ड कप पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के पक्ष में रही है। इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार रहा है। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की होगी। जानी बेयरस्टा, जैसन राय, जो रूट, जोस बटलर और बेन स्टोक्स जैसे सितारों से सजी इंग्लैंड टीम लॉडर्स पर प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही है।

वहीं न्यूजीलैंड की टीम में छह खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछली बार विश्व कप फाइनल खेल चुके हैं। विलियमसन 548 रन बना चुके हैं जबकि रोस टेलर ने 335 रन बनाये हैं। गेंदबाजी में मिशेल सेंटनेर, जिम्मी नीशाम, कोलिन डि ग्रेंडहोमे भरोसेमंद साबित हुए हैं।

