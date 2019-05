World Cup 2019, England vs Australia Eng vs Aus Practice Match Live Cricket Score Streaming Online Telecast Channel at Hotstar, Star Sports, Star Sports 2 and Star Sports 2HD Live Cricket: वर्ल्ड कप का तीसरा अभ्यास मैच मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साउथम्पटन के द रोज़ बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के जरिए दोनों ही टीम अपने खिलाड़ियों को परखने की कोशिश करेंगे। एक साल का बैन झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर टीम में वापसी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड की सपाट पिचों और तेज आउटफील्ड पर अच्छे प्रदर्शन के लिए गेंदबाजों को चमड़ी मोटी करनी होगी।

हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज में लगभग हर मैच में 350 का स्कोर बना। लैंगर ने कहा कि गेंदबाजों को बड़ा स्कोर बनने से रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इंग्लैंड ने अभी-अभी पाकिस्तान को 4-0 से वनडे सीरीज हरै है ऐसे में उनका मनोबल सातवें आसमान में है।

