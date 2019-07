England vs Australia Live Cricket Score Online: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड।

World Cup 2019 Semi-Final, England vs Australia, Eng vs Aus Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1, DD Sports, Hotstar Live Cricket: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिाया ने 14 रनों पर ही डेविड वॉर्नर, एरोन फिंच और पीटर हैंडसकॉम्ब का विकेट गंवा दिया। पहले सेमीफाइनल में भारत को हराकर न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप दिग्गजों की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके कई दावों को ध्वस्त किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया के पास एक बार फिर फाइनल में पहुंचने का सुनहरा अवर है, टीम के सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं और वह इंग्लैंड को मात देने का दम रखते हैं।

लॉर्ड्स के मैदान पर लीग राउंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर 64 रन की जीत अभी तक सभी के दिमाग में ताजा है। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे जब उन्होंने साउथैम्पटन में खेले गए वॉर्मअप मैच में मेजबान इंग्लैंड को 12 रन से हराया था।

Australia vs England, 2nd Semi-Final (2 v 3) मैच को आप गुरुवार को Star Sport Network के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sport hindi पर देख सकते हैं। इसके अलावा Online Hotstar भी मैच उपलब्ध रहेगी।