England vs Australia 3rd Test Live Score Updates: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया।

England vs Australia 3rd Test Live Score Updates: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरे टेस्ट का टॉस बारिश की वजह से देर से हुई। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रहा था। जबकि दूसरा मैच ड्रॉ पर आकर समाप्त हुआ। ऐसे में सीरीज में बने रहने के लिए इंग्लैंड की कोशिश इस मैच को जीतने पर होगी। चोट के कारण स्टीव स्मिथ के तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने अपनी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ गुरूवार से शुरू हो रहे मैच में बाउंसर्स के मुकाबले से बचने की ताकीद की है।

स्टार बल्लेबाज स्मिथ को दूसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर का बाउंसर गले पर लगा था और 92 रन बनाने वाले स्मिथ को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में स्मिथ की कमी खलेगी। गेंद से छेड़खानी के कारण एक साल तक क्रिकेट से दूर रहे स्मिथ ने पहले एशेज टेस्ट में 144 और 142 रन बनाये थे जिसमें आस्ट्रेलिया ने 251 रन से जीत दर्ज की थी। दूसरा टेस्ट ड्रा रहा था।

England vs Australia 3rd Test मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Pictures Sports Network पर देख सकते हैं। Sony Six 1, Sony Six 1 HD पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony Liv एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।