England vs New Zealand Final: इंग्‍लैंड की टीम ने 44 सालों का सूखा खत्म करते हुए इस बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद ही रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने सुपर ओवर के तहत मैच में जीत दर्ज की। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीतते ही टीम के तेज गेंदबाज जेड डर्नबक ने इंटरनैशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ऐसी खबरें आ रही थी कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतेगी तो धोनी संन्यास ले लेंगे। लेकिन जो काम धोनी नहीं कर सकें वो डर्नबक ने कर दिखाया। डर्नबक ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी। उन्‍होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘मुझे लगता है कि आज यह बताने का एकदम सही समय है, मैंने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लेने का फैसला किया है और मेरे जीवन में इस बताने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था। मुझे सपोर्ट करने के लिए सभी फैंस और दोस्त का शुक्रिया।’ इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड चैंपिंयन बनी है और ऐसे में डर्नबक के पास रिटायरमेंट लेने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था।

I think this is a good time to announce that after a lot of consideration today I am announcing my international retirement. Thank you for all the support over the years but the team are in a good place moving forward. Looking forward to concentrating on Surrey now.

— Jade Dernbach (@Jwd_16) July 14, 2019