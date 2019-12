NZ vs ENG, 2nd Test, England tour of New Zealand, 2019: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म के कारण सवालों के घेरे में थे। यहां तक कि रूट का फ्लॉप प्रदर्शन का असर उनकी कप्तानी पर भी देखने को मिल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि रूट की जगह इंग्लैंड की टीम किसी और को टेस्ट की कप्तानी सौंप सकता है। टेस्ट में जुलाई से पिछली 14 पारियों में रूट ने सिर्फ 26.5 के औसत से 321 रन बनाया था। उन्होंने अपना पिछला शतक फरवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा था। हालांकि,न्यूजीलैंड के खिलाफ रूट एक बार फिर फॉर्म में नजर आए और अपने टेस्ट करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ दिया।

इस दोहरे शतक के साथ रूट ने न्यूजीलैंड की धरती पर एक नया इतिहास रच दिया। दरअसल, न्यूजीलैंड में बतौर कप्तान दोहरा शतक जड़ने वाले रूट पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रूट की इस पारी ने न सिर्फ इस मैच में इंग्लैंड की टीम को संभाला बल्कि उनकी लड़खड़ाती टेस्ट करियर को भी एक नई दिशा देने का काम किया। जो रूट के तीसरे दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन टी से पहले 476 रन बनाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 101 रन की बढ़त हासिल की।

रूट (226) ने ओली पोप (75) के साथ छठे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय से ठीक पहले आउट हो गई। मेहमान टीम की नजरें अब यह टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर कराने पर टिकी हैं। अपनी इस पारी के दौरान रूट साढ़े 10 घंटे से अधिक समय पर क्रीज पर रहे। उन्होंने इस दौरान 441 गेंद का सामना करते हुए 22 चौके और एक छक्का मारा। रूट उस समय क्रीज पर उतरे थे जब दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 24 रन पर दो विकेट गंवाकर संकट में थी।

रूट का यह तीसरा दोहरा शतक है। इससे पहले वह 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 254 और 2014 में लार्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारियां खेल चुके हैं। रूट ने केविन पीटरसन के तीन दोहरे शतक की बराबरी की लेकिन वह वाल्टर हैमंड और एलिस्टेयर कुक से पीछे हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए पांच-पांच दोहरे शतक जमाए।

