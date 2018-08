भारत और इंग्‍लैंड के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने इस मैच में अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है। लेकिन शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया और मेजबान इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच मैदान में जबरदस्त खेल भावना देखने को मिली है। मैदान में ब्रेक के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी ड्रिंक पी रहे थे। उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी ड्रिंक आॅफर की। विराट ने भी बिना हिचक दिखाए इंग्लैंड के खिलाड़ी से ड्रिंक ली और पीने के बाद उसे बोतल वापस कर दी। दोनों टीमों के बीच एक-दूसरे के साथ ड्रिंक साझा करने को क्रिकेट में खेल भावना के नए युग की शुरुआत कहा जा सकता है।

Cricketers of both teams sharing the drinks. India leading by 420+ runs now. Doesn’t look like Virat Kohli is gonna declare soon? pic.twitter.com/gYpVtctKwF

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) August 20, 2018