इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और आक्रामक तेज गेंदबाज बॉब विलिस का 70 बर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। विलिस 1982 से 1984 के बीच इंग्लैंड के कप्तान रहे जिन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने 1981 में एशेज में तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 43 रन देकर आठ विकेट लिए थे। विलिस परिवार ने एक बयान में कहा ,’हमारे प्रिय बॉब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह एक आदर्श पति, पिता, भाई और दादा थे। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित किया। हमें उनकी कमी बहुत खलेगी। बॉब विलिस ने जून 1971 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच से इटरनैशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। बॉब ने अपने इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए 90 टेस्ट मैच में 325 विकेट झटके थे।

बॉब को 1981 एशेज सीरीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस मैच में बॉब ने अपनी गेंदबाजी के दम पर टीम को शनदार जीत दिलाई थी। हेडिंग्ले के मैदान पर खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन बॉब ने एक शानदार स्पेल डालकर न सिर्फ इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई बल्कि टीम को नामुमकिन सी लगने वाली जीत भी दिला दी। बॉब की गेंदबाजी की बदौलत एशेज सीरीज का तीसरा मैच इंग्लैंड ने अपना नाम किया।

So sad at the news of bob Willis .. may his soul rest in peace .. love to his entire family @bcci @SkyCricket @nassercricket .. india Will miss a stalwart ..

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 4, 2019