टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15वें मैच में इंग्लैंड को वेस्टइंडीज ने 30 रनों से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए सैम करन ने जुझारू बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें साथ नहीं मिला। अंग्रेज पारवप्ले में 67 रन बनाने के बाद मैच हार गए। कैरेबियाई स्पिनर्स रस्टन चेज और गुणाकेश मोती का वह सामने नहीं कर पाए।

इससे पहले वेस्टइंडीज ने 8 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रस्टन चेज और शिरमोन हेटमायर के बीच 28 गेंद पर 47 रनों की साझेदारी हुई। रोवमैन पॉवेल और शरफेन रदरफोर्ड ने 29 गेंद पर 51 रन जोड़े। जेसन होल्डर और शरफेन रदरफोर्ड के 32 गेंद पर 61 रनों की साझेदारी हुई। रदरफोर्ड ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 190 के पार पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए स्पिनर आदिल रशीद ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की। केवल 16 रन दिए और 2 विकेट भी झटके।

वेस्टइंडीज के लिए शरफेन रदरफोर्ड ने 42 गेंद पर 76 रन बनाए। उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके लगाए। रस्टन चेज ने 29 गेंद पर 34 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 17 गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 33 रन बनाए। शिरमोन हेटमायर ने 12 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। रोवमैन पॉवेल ने 13 गेंद पर 14 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड 1 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्रेंडन किंग 1 और शाई होप बगैर खाता खोले आउट हुए। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद और जेमी ओवरटन ने 2-2 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने 1-1 विकेट लिए।

Match Ended ICC Men's T20 World Cup, 2026 England

166 (19.0) vs West Indies

196/6 (20.0) Match Ended ( Day – Match 15 )

West Indies beat England by 30 runs View Scorecard

इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 30 गेंद पर 43 रन बनाए। जैकब बेथल ने 23 गेंद पर 33 रन बनाए। फिल साल्ट ने 14 गेंद पर 30 रन बनाए। जोस बटलर ने 14 गेंद पर 21 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 14 गेंद पर 17 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर 6, जेमी ओवरटन 5 और विल जैक्स 2 रन बनाकर आउट हुए। लियाम डासन 1 रन बनाकर आउट हुए। आदिल रशीद खाता नहीं खोल पाए। गुणाकेश मोती ने 3 और रस्टन चेट ने 2 विकेट लिए। रोमारियो शेफर्ड, शमार जोसेफ और अकील होसैन ने 1 विकेट लिए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से 24 घंटे पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था। उसने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवरटन को मौका दिया। वेस्टइंडीज ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। मैथ्यू फोर्ड की जगह रस्टन चेज की वापसी हुई।

