टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15वें मैच में इंग्लैंड को वेस्टइंडीज ने 30 रनों से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए सैम करन ने जुझारू बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें साथ नहीं मिला। अंग्रेज पारवप्ले में 67 रन बनाने के बाद मैच हार गए। कैरेबियाई स्पिनर्स रस्टन चेज और गुणाकेश मोती का वह सामने नहीं कर पाए।
इससे पहले वेस्टइंडीज ने 8 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रस्टन चेज और शिरमोन हेटमायर के बीच 28 गेंद पर 47 रनों की साझेदारी हुई। रोवमैन पॉवेल और शरफेन रदरफोर्ड ने 29 गेंद पर 51 रन जोड़े। जेसन होल्डर और शरफेन रदरफोर्ड के 32 गेंद पर 61 रनों की साझेदारी हुई। रदरफोर्ड ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 190 के पार पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए स्पिनर आदिल रशीद ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की। केवल 16 रन दिए और 2 विकेट भी झटके।
वेस्टइंडीज के लिए शरफेन रदरफोर्ड ने 42 गेंद पर 76 रन बनाए। उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके लगाए। रस्टन चेज ने 29 गेंद पर 34 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 17 गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 33 रन बनाए। शिरमोन हेटमायर ने 12 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। रोवमैन पॉवेल ने 13 गेंद पर 14 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड 1 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्रेंडन किंग 1 और शाई होप बगैर खाता खोले आउट हुए। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद और जेमी ओवरटन ने 2-2 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने 1-1 विकेट लिए।
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से 24 घंटे पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था। उसने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवरटन को मौका दिया। वेस्टइंडीज ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। मैथ्यू फोर्ड की जगह रस्टन चेज की वापसी हुई।
इंग्लैंड की पारी
इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज 30 रन से हराया
इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज 30 रन से हराया। आदिल रशीद के तौर पर आखिरी विकेट गिरा। वह खाता खोले भी नहीं खोल पाए। शमर जोसेफ को विकेट मिला। इंग्लैंड 19 ओवर में 166 रन पर आउट। सैम करन 43 रन बनाकर नाबाद रहे।
लियाम डॉसन रन आउट
लियाम डॉसन रन आउट हुए। इंग्लैंड ने 18.4 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। जीत के लिए 8 गेंद पर 32 रन चाहिए। सैम करन 42 और आदिल रशीद बगैर खाता खोले क्रीज पर।
जोफ्रा आर्चर रन आउट
जोफ्रा आर्चर रन आउट हुए। उन्होंने 6 रन बनाए। इंग्लैंड ने 17.2 ओवर में 8 विकेट पर 151 रन बनाए। जीत के लिए 16 गेंद पर 46 रन चाहिए। सैम करन 29 रन बनाकर क्रीज पर।
जेमी ओवरटन आउट
जेमी ओवरटन आउट हो गए हैं। अकील होसैन ने उन्हें पवेलियन भेजा। उन्होंने 5 रन बनाए। सैम करन 25 और जोफ्रा आर्चर नए बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड ने 16 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बनाए। जीत के लिए 24 गेंद पर 56 रन चाहिए।
विल जैक्स को रस्टन चेज ने पवेलियन भेजा
विल जैक्स को रस्टन चेज ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। जेमी ओवरटन नए बल्लेबाज हैं। सैम करन 23 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड ने 14.4 ओवर में 6 विकेट पर 134 रन बनाए। जीत के लिए 32 गेंद पर 63 रन चाहिए।
हैरी ब्रूक को गुडाकेश मोती ने पवेलियन भेजा
हैरी ब्रूक को गुडाकेश मोती ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 17 रन बनाए। सैम करन ने 14 गेंद पर 22 रन बनाए। इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बनाए। जीत के लिए 37 गेंद पर 66 रन चाहिए।
जैकब बेथल को गुडाकेश मोती ने पवेलियन भेजा
जैकब बेथल को गुडाकेश मोती ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 33 रन बनाए। सैम करन नए बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रूक 2 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड ने 9.3 ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बनाए। 62 गेंद पर 106 रन चाहिए।
गुडाकेश मोती ने टॉम बैंटन को पवेलियन भेजा
गुडाकेश मोती ने टॉम बैंटन को पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। इंग्लैंड ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 85 रन बनाए। जीत के लिए 72 गेंद पर 112 रन चाहिए। हैरी ब्रूक नए बल्लेबाज हैं। जैकब बेथल 30 रन बनाकर क्रीज पर।
रस्टन चेज ने जोस बटलर को पवेलियन भेजा
रस्टन चेज ने जोस बटलर को पवेलियन भेजा। उन्होंने 21 रन बनाए। जैकब बेथल 21 रन बनाकर क्रीज पर। टॉम बैंटन नए बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड ने 6.4 ओवर में 2 विकेट पर 74 रन बनाए। जीत के लिए 80 गेंद पर 123 रन चाहिए।
फिल साल्ट को रोमारियो शेफर्ड ने पवेलियन भेजा
फिल साल्ट को रोमारियो शेफर्ड ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 30 रन बनाए। जैकब बेथेल नए बल्लेबाज हैं। जोस बटलर 6 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड ने 3.2 ओवर में 1 विकेट पर 38 रन बनाए। जीत के लिए 159 रन चाहिए।
इंग्लैंड की तेज शुरुआत
इंग्लैंड ने 3 ओवर में बगैर विकेट के 37 रन बनाए। जीत के लिए 160 रन चाहिए। फिल साल्ट 30 और जोस बटलर 6 रन बनाकर क्रीज पर। 18 गेंद पर 37 रन की साझेदारी हुई।
इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू
इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। फिल साल्ट और जोस बटलर क्रीज पर। अकिल होसेन ने वेस्टइंडीज के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। साल्ट ने चौके से खाता खोला। बटलर 1 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड ने 1 ओवर में बगैर विकेट के 7 रन बनाए। जीत के लिए 190 रन चाहिए।
वेस्टइंडीज की पारी
वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को दिया 197 का लक्ष्य
वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। शरफेन रदरफोर्ड 76 और रोमारियो शेफर्ड 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी ओवर में जेसन होल्डर आउट हुए। उन्होंने सिर्फ 17 गेंद पर 33 रन बनाए।
शरफेन रदरफोर्ड का अर्धशतक
वेस्टइंडीज ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए। शरफेन रदरफोर्ड 55 और जेसन होल्डर 21 रन बनाकर क्रीज पर। 16 गेंद पर 34 रनों की साझेदारी हुई।
रोवमैन पॉवेल को आदिल रशीद ने पवेलियन भेजा
रोवमैन पॉवेल को आदिल रशीद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 रन बनाए। जेसन होल्डर नए बल्लेबाज हैं। शरफेन रदरफोर्ड 42 रन बनाकर क्रीज पर। वेस्टइंडीज ने 14.2 ओवर में 5 विकेट पर 128 रन बनाए।
रोवमैन पॉवेल-शरफेन रदरफोर्ड के बीच अर्धशतकीय साझेदारी
वेस्टइंडीज ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। रोवमैन पॉवेल 14 और शरफेन रदरफोर्ड 41 रन बनाकर क्रीज पर। 26 गेंद पर 50 रनों की साझेदारी हुई।
रस्टन चेज को आदिल राशिद ने पवेलियन भेजा
रस्टन चेज को आदिल राशिद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 29 गेंद पर 34 रन बनाए। शरफेन रदरफोर्ड 8 रन बनाकर क्रीज पर। वेस्टइंडीज ने 9.3 ओवर में 4 विकेट पर 77 रन बनाए।
रदरफोर्ड-चेज क्रीज पर
वेस्टइंडीज ने 9 ओवर में 3 विकेट पर 74 रन बनाए। शरफेन रदरफोर्ड 7 और रस्टन चेज 34 रन बनाकर क्रीज पर।
शिमरोन हेटमायर को जेमी ओवरटन ने पवेलियन भेजा
शिमरोन हेटमायर को जेमी ओवरटन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 12 गेंद पर 23 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 5.5 ओवर में 3 विकेट 55 रन बनाए। शरफेन रदरफोर्ड नए बल्लेबाज हैं। रस्टन चेज 21 रन बनाकर क्रीज पर।
ENG vs WI LIVE Score: हेटमायर की तूफानी बल्लेबाजी
वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 52 रन बनाए। रस्टन चेज 20 और शिमरोन हेटमायर 23 रन बनाकर क्रीज पर। 24 गेंद पर 44 रनों की साझेदारी हुई।
सैम करन ने वेस्टइंडीज को दिया दूसरा झटका
सैम करन दूसरा ओवर लेकर आए। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर ब्रैंडन किंग को विकेटकीपर फिल साल्ट के हाथों कैच करा दिया। ब्रैंडन किंग तीन गेंद में एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी जगह रोस्टन चेज बल्लेबाजी के लिए आए हैं।
खाता भी नहीं खोल पाए शाई होप
शाई होप अपना खाता भी हीं खोल पाए। यह एक बड़ा विकेट है क्योंकि वेस्टइंडीज के कप्तान इन-फॉर्म बल्लेबाजों में से एक थे। जोफ्रा आर्चर की यह गेंद काफी शॉर्ट थी। शाई होप ने कटकर सीधे कवर-पॉइंट पर मारा और गेंद सीधा टॉम बैंटन के हाथों में पहुंच गई। टॉम बैंटन को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर: 8/1
वेस्टइंडीज को पहले ही ओवर में लगा झटका
वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत हो चुकी है। ब्रैंडन किंग और शाई होप ने वेस्टइंडीज के लिए पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर पहला ओवर लेकर आए। ब्रैंडन किंग ने पहली गेंद खेली। उन्होंने दूसरी गेंद पर एक रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। चौथी गेंद वाइड रही और चौका भी मिल गया। अगली गेंद फिर वाइड रही। हालांकि, पांचवीं गेंद पर शाई होप अपना विकेट गंवा बैठे।
ये है पिच कंडीशन
नासिर हुसैन और सैमुअल बद्री ने पिच को लेकर अपडेट दिया है। सैमुअल बद्री ने कहा, आस-पास अच्छी हवा चल रही है, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। साइज के हिसाब से, पिच लगभग स्क्वायर के बीच में है। विकेट के स्क्वायर में बहुत कम (मुश्किल से एक मीटर) फर्क है, लेकिन यह पूरी 75 मीटर है। नासिर हुसैन ने कहा, यह एक फ्रेश पिच है। यहां पहले दो गेम पिच नंबर आठ पर खेले गए थे। शुरुआती मैच में, इसने सीमर्स को काफी मदद की। नेपाल के खिलाफ दूसरे गेम में स्पिनर्स को काफी टर्न मिला। यह अलग दिख रही है। यह फ्रेश है, जिस पर घास भी बराबर है। कुछ छोटे-मोटे खाली पैच हैं, लेकिन कुल मिलाकर, यह एक बेहतर सरफेस दिख रही है।
2024 से T20I में इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज
साल 2024 से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अब तक नौ मैच खेले गए हैं। इसमें से इंग्लैंड ने सात मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने सिर्फ एक मैच ही जीता है। एक मैच बेनतीजा रहा है।
ये है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद।